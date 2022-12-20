Фонд Рината Ахметова провел для детей-переселенцев из Мариуполя новогодний мастер-класс в Черкассах

В этом году подарки и поздравления от Рината Ахметова получат более 90 тыс. детей из разных регионов Украины Фото: akhmetovfoundation.org

В рамках новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям" и сотрудничества с центрами поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" Фонд Рината Ахметова провел мастер-класс по изготовлению новогодних масок и масок супергероев.

Дети самостоятельно выбирали цвета для своих масок и украшали их снежинками, блестками и другим декором.

В этом году подарки и поздравления от Рината Ахметова получат более 90 тыс. детей из разных регионов Украины, сообщили в Фонде. За время проведения акции Фонд уже устроил праздничные шоу и передал подарки детям в Киеве, Черновцах, Черкассах, Ивано-Франковске и Запорожье.

Отдельное внимание Фонд уделяет детям из Мариуполя и прифронтовых населенных пунктов Донецкой области. По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.