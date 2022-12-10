В Киеве в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям" прошел новогодний спектакль для детей

В этом году подарки и поздравления от Рината Ахметова получат более 90 тысяч детей в Украине Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

В течение всего дня для детей проходили разные мероприятия – они практиковались в разгадывании фокусов, примеряли аквагрим, участвовали в шоу, интерактивах и занятиях, а также посмотрели новогодний театрализованный спектакль с участием святого Николая.

Детей поздравил посол музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, телеведущий Алексей Суханов, он наградил авторов лучших эссе ценными призами, отметили в пресс-службе.

"Акция "Ринат Ахметов – Детям" – это уже 22-летняя традиция добра. В свое время Ринат Ахметов пообещал помогать детям и верно держит свое слово уже много лет. По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины", – рассказал Суханов.

В этом году подарки и поздравления от Рината Ахметова получат более 90 тысяч детей в Украине, для этого Фонд организовал марафон событий – как в социальных сетях, так и в офлайн-формате.

Акция "Ринат Ахметов – Детям" – это самая масштабная новогодняя акция в стране, подчеркивают в Фонде.