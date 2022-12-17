В Черновцах для детей-переселенцев прошло праздничное шоу в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям"

Праздничное шоу было организовано для детей, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома. Мероприятие на базе местного центра комплексной поддержки переселенцев "Я – Мариуполь", Фонд является его партнером.

"Детей ожидал ураган положительных эмоций, новых впечатлений и знакомств не только со своими сверстниками, но и со сказочными персонажами. В течение нескольких часов дети танцевали, пели и наслаждались праздником. По доброй традиции к малышам также пришел и Святой Николай. Волшебник передал приятные подарки от Фонда Рината Ахметова для полусотни детей из Мариуполя, посетивших новогодний праздник", – рассказали в Фонде.

В пресс-службе заявили, что акция "Ринат Ахметов – Детям" – это самая масштабная новогодняя акция в стране. По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.