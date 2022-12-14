Освобожденные поселки Херсона получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Жители Высокополья, Архангельского и Новорайского получили от Фонда около 4 тыс. продовольственных наборов.

"Внутри каждого – продукты первой необходимости, в частности макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Также в наборы вошли специальные таблетки Dutrion Travel Kit для обеззараживания воды. Благодаря им жители прифронтовых городов и сел могут получить чистую воду в любых условиях без использования электроэнергии", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова продолжает собирать обращения от председателей, представителей общин и районных администраций Херсонской области для дальнейшего оказания гуманитарной помощи жителям региона. Обратиться в Фонд можно по номеру горячей линии 0-800-509-001.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.