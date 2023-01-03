Зеленский: Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке – очередное признание государства-террориста

Ледовая арена в Дружковке начала работать еще до прихода России на Донбасс, отметил Зеленский Фото: hcdonbass.com

Об этом 3 января в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Вчера российские террористы разрушили ледовую арену в Дружковке Донецкой области. Ракета. Эта ледовая арена – "Альтаир" – начала работать еще до войны (открыли в октябре 2013 года. – "ГОРДОН"), когда до прихода России Донбасс имел нормальную жизнь. Там тренировались дети. Работала детская спортивная школа. Проходили хоккейные соревнования. Там люди занимались спортом, праздновали и просто радовались жизни, – рассказал президент. – Краматорск, Славянск, Константиновка, Бахмут, Покровск, Донецк, Торецк и другие города и села Донбасса – все знали, что это за арена, и многие там бывали".

По словам Зеленского, в 2022 году ледовая арена использовалась для сбора и распределения гуманитарной помощи.

"Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке – это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем оно пришло на Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и мы должны сделать все, чтобы выбросить его триколор с Донбасса и других земель Украины", – подчеркнул президент.