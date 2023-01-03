Зеленский: Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке – очередное признание государства-террориста

Об этом 3 января в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Вчера российские террористы разрушили ледовую арену в Дружковке Донецкой области. Ракета. Эта ледовая арена – "Альтаир" – начала работать еще до войны (открыли в октябре 2013 года. – "ГОРДОН"), когда до прихода России Донбасс имел нормальную жизнь. Там тренировались дети. Работала детская спортивная школа. Проходили хоккейные соревнования. Там люди занимались спортом, праздновали и просто радовались жизни, – рассказал президент. – Краматорск, Славянск, Константиновка, Бахмут, Покровск, Донецк, Торецк и другие города и села Донбасса – все знали, что это за арена, и многие там бывали".
По словам Зеленского, в 2022 году ледовая арена использовалась для сбора и распределения гуманитарной помощи.
"Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке – это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем оно пришло на Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и мы должны сделать все, чтобы выбросить его триколор с Донбасса и других земель Украины", – подчеркнул президент.
Вечером 2 января россияне нанесли несколько ракетных ударов по Дружковке. На ледовой арене "Альтаир", домашней арене ХК "Донбасс", вспыхнул пожар.
Как уточнили в Нацполиции, два раза россияне ударили по Дружковке ракетами С-300 и "Искандер", а по ледовой арене нанесли авиаудар ракетой Х-55. Журналисты опубликовали фото и видео арены "Альтаир" после атаки.
В результате ракетной атаки по Дружковке один человек погиб, еще один получил ранение, сообщил на брифинге 3 января замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.