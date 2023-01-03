Опубликованы фото и видео ледовой арены в Дружковке после российского обстрела

Журналисты показали, как выглядит ледовая арена "Альтаир" после российской атаки Фото: Радіо Свобода / Telegram

"В последнее время арена работала как гуманитарный склад. До недавнего времени она была популярным местом отдыха для жителей региона", – говорится в сообщении.

Вечером 2 января россияне нанесли несколько ракетных ударов по Дружковке. Не менее двух человек получили ранения. На ледовой арене "Альтаир" вспыхнул пожар.

В результате обстрелов повреждены также здания гостиничного комплекса, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки.