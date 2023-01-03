"Напоминание о трудностях". В Украине в результате взрыва пострадал репортер Bild

"Репортер Bild Штритцель ранен осколком, освещая российскую агрессию в Украине. Он в безопасности (насколько это возможно) и травма не так уж серьезна. Тем не менее это напоминание обо всех трудностях, через которые проходят журналисты в Украине, чтобы сказать правду", – написал он.

Инцидент прокомментировал в Twitter и сам пострадавший.

"Я в порядке, просто порез на лбу, скорее всего, осколком стекла. Обедал, когда произошел взрыв (насчет боеприпаса не совсем уверен, обломков пока не нашел)", – объяснил Штритцель.

Он также показал место, где находился в момент взрыва.

Was sitting behind the window here. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023

В материале Bild указано, что их репортер пострадал в Дружковке Донецкой области. Взрыв был недалеко от вокзала.