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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Напоминание о трудностях". В Украине в результате взрыва пострадал репортер Bild

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Штрицтель показал, где находился в момент взрыва
Штрицтель показал, где находился в момент взрыва
Фото: Björn Stritzel / Twitter

Во время работы в Украине ранение получил журналист немецкого издания Bild Бьорн Штритцель, сообщил 2 января в Twitter шеф-редактор издания Йоханнес Боэ.

"Репортер Bild Штритцель ранен осколком, освещая российскую агрессию в Украине. Он в безопасности (насколько это возможно) и травма не так уж серьезна. Тем не менее это напоминание обо всех трудностях, через которые проходят журналисты в Украине, чтобы сказать правду", – написал он.

Инцидент прокомментировал в Twitter и сам пострадавший.

"Я в порядке, просто порез на лбу, скорее всего, осколком стекла. Обедал, когда произошел взрыв (насчет боеприпаса не совсем уверен, обломков пока не нашел)", – объяснил Штритцель.

Он также показал место, где находился в момент взрыва.

В материале Bild указано, что их репортер пострадал в Дружковке Донецкой области. Взрыв был недалеко от вокзала.

Контекст:

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что 2 января российские оккупанты нанесли по Дружковке два ракетных удара, ранения получили два человека.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, Донецкая область, война, Дружковка, журналисты, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ранение, Bild
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