Российские войска нанесли два ракетных удара по Дружковке, известно о двух раненых – Офис президента

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Дружковка… Два ракетных удара. Одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка (скорее всего, речь идет о микрорайоне Дружковки Яковлевка. – "ГОРДОН"). Информация уточняется", – написал Тимошенко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.