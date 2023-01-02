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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска нанесли два ракетных удара по Дружковке, известно о двух раненых – Офис президента

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Оккупанты обстреляли Дружковку, отметил Тимошенко
Оккупанты обстреляли Дружковку, отметил Тимошенко
Фото: wikimapia.org

Российские оккупационные войска вечером 2 января атаковали ракетами Дружковку Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Дружковка… Два ракетных удара. Одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка (скорее всего, речь идет о микрорайоне Дружковки Яковлевка. – "ГОРДОН"). Информация уточняется", – написал Тимошенко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, Дружковка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, российские оккупанты
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