1 января в результате российской агрессии в Украине один мирный житель погиб, девять были ранены – Офис президента

Еще девять человек получили ранения.

Тимошенко уточнил, что в Донецкой и Харьковской областях и Киеве по одному человеку были ранены, в Запорожской – один погиб, трое были ранены, в Херсонской области – трое раненых.

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 19 декабря задокументировало гибель 6826 мирных жителей и ранения 10 769. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.