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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Херсон в новогоднюю ночь, погиб человек, повреждено здание больницы – Офис президента

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В Херсоне оккупанты обстреляли здание больницы
В Херсоне оккупанты обстреляли здание больницы
Фото: Тимошенко / Офіс президента / Telegram

Российские оккупанты в новогоднюю ночь вели огонь по Херсону, в результате один человек погиб, сообщил 1 января в Telegram заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь. В результате очередного российского обстрела один человек погиб, один ранен", – написал Тимошенко.

Он уточнил, что в результате обстрелов повреждены здания областной детской больницы.

"Зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон. Информация уточняется", - подытожил Тимошенко.

Российские оккупанты в течение прошедших суток 40 раз обстреляли территорию Херсонской области, вели огонь из артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, добавил 1 января в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг стрелял по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов", – написал глава ОВА.

Он уточнил, что Херсон за прошедшие сутки захватчики обстреляли 18 раз. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили три человека. Среди раненых двое детей: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести", – проинформировал Янушевич.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

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