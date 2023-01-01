Оккупанты обстреляли Херсон в новогоднюю ночь, погиб человек, повреждено здание больницы – Офис президента

"Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь. В результате очередного российского обстрела один человек погиб, один ранен", – написал Тимошенко.
Он уточнил, что в результате обстрелов повреждены здания областной детской больницы.
"Зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон. Информация уточняется", - подытожил Тимошенко.
Российские оккупанты в течение прошедших суток 40 раз обстреляли территорию Херсонской области, вели огонь из артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, добавил 1 января в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг стрелял по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов", – написал глава ОВА.
Он уточнил, что Херсон за прошедшие сутки захватчики обстреляли 18 раз. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.
"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили три человека. Среди раненых двое детей: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести", – проинформировал Янушевич.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.