Оккупанты обстреляли Херсон в новогоднюю ночь, погиб человек, повреждено здание больницы – Офис президента

"Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь. В результате очередного российского обстрела один человек погиб, один ранен", – написал Тимошенко.

Он уточнил, что в результате обстрелов повреждены здания областной детской больницы.

"Зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон. Информация уточняется", - подытожил Тимошенко.

Российские оккупанты в течение прошедших суток 40 раз обстреляли территорию Херсонской области, вели огонь из артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, добавил 1 января в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг стрелял по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов", – написал глава ОВА.

Он уточнил, что Херсон за прошедшие сутки захватчики обстреляли 18 раз. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили три человека. Среди раненых двое детей: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести", – проинформировал Янушевич.