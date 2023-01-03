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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по Дружковке Донецкой области. Разрушена Ледовая арена, повреждены церковь, автовокзал и жилые дома

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Кириленко: Ночью россияне наносили удары как по линии фронта, так и по относительному тылу
Кириленко: Ночью россияне наносили удары как по линии фронта, так и по относительному тылу
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом в Telegram 3 января сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Ночью россияне наносили удары как по линии фронта, так и по относительному тылу. Три удара получила удаленная от фронта Дружковка: разрушена Ледовая арена, повреждены здания Малой академии наук, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен. Еще один человек ранен в Краматорске – снаряд попал во двор частного дома", – написал глава ОВА.

На донецком направлении в результате обстрела поврежден дом в Островском Кураховской общины, зафиксированы артиллерийские обстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов. Там обошлось без жертв.

На горловском направлении один человек погиб в Бахмуте. В Ивановском поврежден дом. В Благодатном Соледарской общины повреждены два дома.

"На лисичанском направлении многочисленные обстрелы произошли в Северске, также два дома повреждены в Торском Лиманской общины – без пострадавших", – отметил Кириленко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Дружковка, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко, российские оккупанты, Благодатное
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