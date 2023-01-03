Оккупанты ударили по Дружковке Донецкой области. Разрушена Ледовая арена, повреждены церковь, автовокзал и жилые дома

"Ночью россияне наносили удары как по линии фронта, так и по относительному тылу. Три удара получила удаленная от фронта Дружковка: разрушена Ледовая арена, повреждены здания Малой академии наук, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен. Еще один человек ранен в Краматорске – снаряд попал во двор частного дома", – написал глава ОВА.
На донецком направлении в результате обстрела поврежден дом в Островском Кураховской общины, зафиксированы артиллерийские обстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов. Там обошлось без жертв.
На горловском направлении один человек погиб в Бахмуте. В Ивановском поврежден дом. В Благодатном Соледарской общины повреждены два дома.
"На лисичанском направлении многочисленные обстрелы произошли в Северске, также два дома повреждены в Торском Лиманской общины – без пострадавших", – отметил Кириленко.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".