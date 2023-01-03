Оккупанты ударили по Дружковке Донецкой области. Разрушена Ледовая арена, повреждены церковь, автовокзал и жилые дома

Кириленко: Ночью россияне наносили удары как по линии фронта, так и по относительному тылу Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночью россияне наносили удары как по линии фронта, так и по относительному тылу. Три удара получила удаленная от фронта Дружковка: разрушена Ледовая арена, повреждены здания Малой академии наук, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен. Еще один человек ранен в Краматорске – снаряд попал во двор частного дома", – написал глава ОВА.

На донецком направлении в результате обстрела поврежден дом в Островском Кураховской общины, зафиксированы артиллерийские обстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов. Там обошлось без жертв.

На горловском направлении один человек погиб в Бахмуте. В Ивановском поврежден дом. В Благодатном Соледарской общины повреждены два дома.

"На лисичанском направлении многочисленные обстрелы произошли в Северске, также два дома повреждены в Торском Лиманской общины – без пострадавших", – отметил Кириленко.