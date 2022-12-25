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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью и утром обстреливали города вдоль всей линии фронта в Донецкой области, ранены гражданские

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Очередными обстрелами повреждены горсовет, больница, жилые дома
Очередными обстрелами повреждены горсовет, больница, жилые дома
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты ночью и утром 25 декабря обстреляли Угледар, Марьинку, Красногоровку, Бахмут и другие города и села Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"Ночью и утром россияне продолжали стрелять по всей линии фронта", – написал он.

Так, снова под обстрелами оказался Угледар и окрестности города – без жертв.

Ночью продолжались обстрелы Марьинской общины: поврежден Максимильяновский горсовет, зафиксированы прилеты по Марьинке и Красногоровке. Утром под огонь попали Орловка (Очеретинская община) и Авдеевка – повреждена больница.

На Горловском направлении ракетному удару подверглось Предтечино Константиновской общины – один человек ранен, четыре дома повреждены. В Бахмуте ранены пятеро гражданских, поврежден один дом", – сообщил Кириленко. 

Глава ОВА отметил, что не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины – на этот раз обошлось без пострадавших.

Он снова призвал жителей региона эвакуироваться. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Теги: Донецкая область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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