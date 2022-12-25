Россияне ночью и утром обстреливали города вдоль всей линии фронта в Донецкой области, ранены гражданские

"Ночью и утром россияне продолжали стрелять по всей линии фронта", – написал он.

Так, снова под обстрелами оказался Угледар и окрестности города – без жертв.

Ночью продолжались обстрелы Марьинской общины: поврежден Максимильяновский горсовет, зафиксированы прилеты по Марьинке и Красногоровке. Утром под огонь попали Орловка (Очеретинская община) и Авдеевка – повреждена больница.

На Горловском направлении ракетному удару подверглось Предтечино Константиновской общины – один человек ранен, четыре дома повреждены. В Бахмуте ранены пятеро гражданских, поврежден один дом", – сообщил Кириленко.

Глава ОВА отметил, что не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины – на этот раз обошлось без пострадавших.

Он снова призвал жителей региона эвакуироваться.