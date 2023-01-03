В результате ракетного удара оккупантов по Дружковке возник пожар на ледовой арене

Об этом сообщило "Суспільне".

"Ледовая арена… это не просто здание… это второй дом для нашего клуба после 2014 года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… это люди, которые создавали радость все восемь лет с начала войны… нет слов… "освободители" сраные", – написал в Facebook генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко.

Видео пожара опубликовано в Telegram-канале dru_news.

Как проинформировали в Офисе президента, оккупанты вечером 2 января нанесли два ракетных удара по Дружковке. Не менее двух человек получили ранения.