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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара оккупантов по Дружковке возник пожар на ледовой арене

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На ледовой арене "Альтаир" в Дружковке возник пожар
На ледовой арене "Альтаир" в Дружковке возник пожар
Фото: dru_news | ДРУЖКОВКА / Telegram

В Дружковке Донецкой области возник пожар на ледовой арене "Альтаир" после удара российских оккупантов вечером 2 января.

Об этом сообщило "Суспільне".

"Ледовая арена… это не просто здание… это второй дом для нашего клуба после 2014 года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… это люди, которые создавали радость все восемь лет с начала войны… нет слов… "освободители" сраные", – написал в Facebook генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко.

https://www.facebook.com/ilyenkofedor/posts/pfbid02FouRLqrGZFDvEPqUW6NAGCmoEdWNjAK19L6TKBAbbeSiZzuADaodWbfTUhjVqDW9l

Видео пожара опубликовано в Telegram-канале dru_news.

Как проинформировали в Офисе президента, оккупанты вечером 2 января нанесли два ракетных удара по Дружковке. Не менее двух человек получили ранения.

Контекст:

Ледовая арена "Альтаир" – домашняя арена ХК "Донбасс", ее открыли в октябре 2013 года.

Теги: Россия, Украина, пожар, Донецкая область, ХК Донбасс, Дружковка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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