Кулеба позвал спортивных чиновников, для которых "спорт вне политики", включая президента МОК, на ледовую арену в Дружковке

В МИД Украины подчеркнули, что прикрываться "нейтральностью спорта" во время войны – аморально Фото: dn.suspilne.media

Фото разрушенного здания Кулеба опубликовал в Instagram.

"Разрушенная обстрелом российских террористов ледовая арена "Альтаир" в Дружковке. Здесь проводились украинские и международные соревнования. Здесь тренировались дети и взрослые. Это был не просто спортивный объект, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и самая большая в Украине школа хоккея и фигурного катания", – написал министр.

Министр подчеркнул, что единственными ударами на арене были хоккейные буллиты, пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы.

"Приглашаю всех спортивных функционеров, стремящихся допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", включая президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России. Может тогда, наконец, придет понимание, почему прикрываться абстрактной "нейтральностью" в такой ситуации аморально", – заявил Кулеба.

Он вновь подчеркнул, что РФ и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, будто ничего не произошло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Вечером 2 января россияне нанесли несколько ракетных ударов по Дружковке. Как сообщили "Суспільному" в Дружковской горадминистрации, не менее трех человек ранены.

На ледовой арене "Альтаир", домашней арене ХК "Донбасс", вспыхнул пожар.

В Нацполиции 3 января уточнили, что два раза россияне ударили по Дружковке ракетами С-300 и "Искандер", а по ледовой арене нанесли авиаудар ракетой Х-55. Журналисты опубликовали фото и видео арены "Альтаир" после атаки.

В результате удара по Дружковке повреждены также здания гостиничного комплекса, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки.