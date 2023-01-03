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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба позвал спортивных чиновников, для которых "спорт вне политики", включая президента МОК, на ледовую арену в Дружковке

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В МИД Украины подчеркнули, что прикрываться "нейтральностью спорта" во время войны аморально
В МИД Украины подчеркнули, что прикрываться "нейтральностью спорта" во время войны – аморально
Фото: dn.suspilne.media

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил президента МОК Томаса Баха, который поддерживает допуск российских спортсменов к международным соревнованиям, посетить ледовую арену "Альтаир" в Дружковке Донецкой области, по которой оккупанты нанесли 2 января ракетный удар.

Фото разрушенного здания Кулеба опубликовал в Instagram.

"Разрушенная обстрелом российских террористов ледовая арена "Альтаир" в Дружковке. Здесь проводились украинские и международные соревнования. Здесь тренировались дети и взрослые. Это был не просто спортивный объект, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и самая большая в Украине школа хоккея и фигурного катания", – написал министр.

Министр подчеркнул, что единственными ударами на арене были хоккейные буллиты, пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы.

"Приглашаю всех спортивных функционеров, стремящихся допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", включая президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России. Может тогда, наконец, придет понимание, почему прикрываться абстрактной "нейтральностью" в такой ситуации аморально", – заявил Кулеба.

Он вновь подчеркнул, что РФ и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, будто ничего не произошло.

Вечером 2 января россияне нанесли несколько ракетных ударов по Дружковке. Как сообщили "Суспільному" в Дружковской горадминистрации, не менее трех человек ранены.

На ледовой арене "Альтаир", домашней арене ХК "Донбасс", вспыхнул пожар.

В Нацполиции 3 января уточнили, что два раза россияне ударили по Дружковке ракетами С-300 и "Искандер", а по ледовой арене нанесли авиаудар ракетой Х-55. Журналисты опубликовали фото и видео арены "Альтаир" после атаки.

В результате удара по Дружковке повреждены также здания гостиничного комплекса, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Однако 5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.

15 ноября Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений, и назвал такие шаги тошнотворными.

9 декабря саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, но на саммите произошла "острая дискуссия об участии спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях", сообщали в МОК.

Теги: спорт, хоккей, санкции, фигурное катание, Донецкая область, МОК, ХК Донбасс, Дружковка, Дмитрий Кулеба, обстрелы, война России против Украины, ракеты, спортсмены, Томас Бах, соревнования, Международный олимпийский комитет, россияне
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