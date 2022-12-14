"Все флаги российских спортсменов в пятнах крови". Зеленский заявил президенту МОК о недопустимости "спортивной индульгенции"

Зеленский отметил, что рассказал Баху о количестве убитых Россией украинских спортсменов с 24 февраля – их уже 184. Также он подчеркнул в разговоре с Бахом, что РФ использует спорт с пропагандистской целью, и призвал МОК способствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры Украины.
"Справедливым ответом для страны-террориста может быть только полная изоляция на международной арене. В частности, это касается и международных спортивных мероприятий", – подчеркнул он.
В обращении, опубликованном вечером на сайте главы государства, Зеленский добавил: любые принципы олимпийского движения не предусматривают потакания странам-террористам.
"Любые идеи, как вернуть российских представителей на международные соревнования, – это идеи о том, как позволить виновным в терроре сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор. Это спортивная индульгенция. Именно так это будет подаваться российской пропагандой, если Международный олимпийский комитет сделает ошибку и позволит тем, кто представляет войну и ничего больше, участвовать в спортивных событиях наравне с другими. Я не хочу разбираться, стоят ли за такими идеями о возвращении России какие-либо мотивы. Но никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны", – подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что сегодня в результате российского обстрела Херсона погиб восьмилетний мальчик.
"Когда получаем такие сообщения, как сегодня из Херсона, где от очередного российского обстрела погиб ребенок, мальчик… Восемь лет ему было... Можно сказать только одно: белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги – в пятнах крови", – резюмировал глава Украинского государства.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".
11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
Однако 5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.
15 ноября Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений. Он назвал такие шаги тошнотворными.