ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Все флаги российских спортсменов в пятнах крови". Зеленский заявил президенту МОК о недопустимости "спортивной индульгенции"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны
Зеленский: Никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря провел переговоры с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом он сообщил в Facebook.

Зеленский отметил, что рассказал Баху о количестве убитых Россией украинских спортсменов с 24 февраля – их уже 184. Также он подчеркнул в разговоре с Бахом, что РФ использует спорт с пропагандистской целью, и призвал МОК способствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры Украины. 

"Справедливым ответом для страны-террориста может быть только полная изоляция на международной арене. В частности, это касается и международных спортивных мероприятий", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02aXSZg1eLt9BKN7J3A1QMjVQry2oKE6uoJBNP8ooEQngjX2fazJrVrcxdG1gxiy7Gl

В обращении, опубликованном вечером на сайте главы государства, Зеленский добавил: любые принципы олимпийского движения не предусматривают потакания странам-террористам. 

"Любые идеи, как вернуть российских представителей на международные соревнования, – это идеи о том, как позволить виновным в терроре сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор. Это спортивная индульгенция. Именно так это будет подаваться российской пропагандой, если Международный олимпийский комитет сделает ошибку и позволит тем, кто представляет войну и ничего больше, участвовать в спортивных событиях наравне с другими. Я не хочу разбираться, стоят ли за такими идеями о возвращении России какие-либо мотивы. Но никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны", – подчеркнул Зеленский. 

Он напомнил, что сегодня в результате российского обстрела Херсона погиб восьмилетний мальчик

"Когда получаем такие сообщения, как сегодня из Херсона, где от очередного российского обстрела погиб ребенок, мальчик… Восемь лет ему было... Можно сказать только одно: белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги – в пятнах крови", – резюмировал глава Украинского государства.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Однако 5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.

15 ноября Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений. Он назвал такие шаги тошнотворными.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, МОК, Владимир Зеленский, война России против Украины, спортсмены, соревнования, Международный олимпийский комитет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео
"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео
  Игги Поп презентовал песню из своего нового альбома. Она об "экспериментах, которые вызывают зависимость". Аудио
  Игги Поп презентовал песню из своего нового альбома. Она об "экспериментах, которые вызывают зависимость". Аудио
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство
"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии
"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии
"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса
"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса
Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео
Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери
"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео
"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео
Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео
Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео
Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
  "Як мені бути?" Злата Огневич посвятила песню украинкам, чьи мужья, сыновья и отцы погибли на войне. Видео
  "Як мені бути?" Злата Огневич посвятила песню украинкам, чьи мужья, сыновья и отцы погибли на войне. Видео
"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ
"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (601044)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (281194)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (270211)
4
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (108750)
5
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (63843)
6
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (40640)
7
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (39240)
8
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног (28364)
 
 
 
 