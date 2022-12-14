"Все флаги российских спортсменов в пятнах крови". Зеленский заявил президенту МОК о недопустимости "спортивной индульгенции"

Зеленский: Никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский отметил, что рассказал Баху о количестве убитых Россией украинских спортсменов с 24 февраля – их уже 184. Также он подчеркнул в разговоре с Бахом, что РФ использует спорт с пропагандистской целью, и призвал МОК способствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры Украины.

"Справедливым ответом для страны-террориста может быть только полная изоляция на международной арене. В частности, это касается и международных спортивных мероприятий", – подчеркнул он.

В обращении, опубликованном вечером на сайте главы государства, Зеленский добавил: любые принципы олимпийского движения не предусматривают потакания странам-террористам.

"Любые идеи, как вернуть российских представителей на международные соревнования, – это идеи о том, как позволить виновным в терроре сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор. Это спортивная индульгенция. Именно так это будет подаваться российской пропагандой, если Международный олимпийский комитет сделает ошибку и позволит тем, кто представляет войну и ничего больше, участвовать в спортивных событиях наравне с другими. Я не хочу разбираться, стоят ли за такими идеями о возвращении России какие-либо мотивы. Но никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что сегодня в результате российского обстрела Херсона погиб восьмилетний мальчик.

"Когда получаем такие сообщения, как сегодня из Херсона, где от очередного российского обстрела погиб ребенок, мальчик… Восемь лет ему было... Можно сказать только одно: белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги – в пятнах крови", – резюмировал глава Украинского государства.