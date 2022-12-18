"Лицемерие под названием "Спорт вне политики". В МИД Украины прокомментировали отказ ФИФА показать обращение Зеленского перед финалом ЧМ 2022

Об этом 18 декабря в Instagram заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы разрушим стену, на которой написано "Спорт вне политики"... Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стояла и стоит обычная трусость", – отметил министр.

По словам Кулебы, "наиболее очевидным оно становится, когда речь идет о мире и войне".

"И особенно о такой несправедливой, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны, – подчеркнул глава МИД. – За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России".

Кулеба также высказался о допуске к международным соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси.

"Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям, я спрашиваю: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?" – указал министр иностранных дел Украины.