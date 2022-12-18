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ПОЛИТИКА

"Лицемерие под названием "Спорт вне политики". В МИД Украины прокомментировали отказ ФИФА показать обращение Зеленского перед финалом ЧМ 2022

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Украина разрушит стену, на которой написано "Спорт вне политики", отметил Кулеба
Украина разрушит стену, на которой написано "Спорт вне политики", отметил Кулеба
Фото: EPA

Отказом показать призыв президента Владимира Зеленского к миру перед финалом ЧМ 2022 по футболу в Катаре ФИФА "в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики", но Украина "разрушит этот Карфаген".

Об этом 18 декабря в Instagram заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы разрушим стену, на которой написано "Спорт вне политики"... Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стояла и стоит обычная трусость", – отметил министр.

По словам Кулебы, "наиболее очевидным оно становится, когда речь идет о мире и войне".

"И особенно о такой несправедливой, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны, – подчеркнул глава МИД. – За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России".

Кулеба также высказался о допуске к международным соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси.

"Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям, я спрашиваю: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?" – указал министр иностранных дел Украины.

Контекст:

С 24 февраля Зеленский регулярно появляется по видеосвязи на крупных мировых мероприятиях, используя их как площадку для напоминания о продолжающейся российской агрессии против Украины.

Он выступал на заседаниях парламентов различных стран, на саммитах G20 и G7, на вручении "Грэмми", фестивале "Каннские львы" и других мероприятиях.

16 декабря канал CNN сообщил, украинские власти предложили ФИФА организовать выступление Зеленского с посланием о мире на финале чемпионата мира по футболу, но получили отказ.

В Офисе президента Украины раскритиковали отказ ФИФА включить обращение Зеленского перед финалом ЧМ, отметив, что международная федерация "утратила свое ценное понимание футбола – как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия".

Теги: Украина, спорт, МИД Украины, ФИФА, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, российская агрессия, чемпионат мира по футболу 2022, президент, обращение, финал
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