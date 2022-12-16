ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием о мире на финале ЧМ – СМИ

Переговоры между ОП и руководством ФИФА продолжаются Фото: depositphotos.com

По данным собеседников канала, Офис президента Украины предложил включить выступление Зеленского на стадионе в Катаре перед началом игры 18 декабря. Идет ли речь о прямом эфире или о записанном обращении, он не уточнил. Отказ ФИФА удивил Офис президента.

"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо", – сказал собеседник.

Однако переговоры между Украиной и руководством ФИФА продолжаются, добавил источник.