ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием о мире на финале ЧМ – СМИ

По данным собеседников канала, Офис президента Украины предложил включить выступление Зеленского на стадионе в Катаре перед началом игры 18 декабря. Идет ли речь о прямом эфире или о записанном обращении, он не уточнил. Отказ ФИФА удивил Офис президента.
"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо", – сказал собеседник.
Однако переговоры между Украиной и руководством ФИФА продолжаются, добавил источник.
С 24 февраля Зеленский регулярно появляется по видеосвязи на крупных мировых мероприятиях, используя их как площадку для напоминания о продолжающейся российской агрессии против Украины.
Он выступал на заседаниях парламентов различных стран, на саммитах G20 и G7, на вручении Грэмми, фестивале "Каннские львы" и других мероприятиях.