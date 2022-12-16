Зеленский высказался о коллективной ответственности россиян за войну против Украины и "хороших русских"

Отвечая на вопрос, насколько важно продолжать говорить с россиянами, Зеленский подчеркнул, что граждане РФ "позволили лидеру, которого они избрали, захватить и уничтожать другую землю".

По словам президента Украины, в этом обществе "есть преступники, а есть те, кто очень долго молчал, а потом сказал: "Мы не можем молчать".

Если люди считают себя "хорошими русскими", то "обязательно выступят против режима, сделают все, чтобы режим пал, и он падет", заявил Зеленский. Как он сказал, падение режима – только вопрос времени, а мир будет аплодировать причастным к этому.

Зеленский призвал российское общество "не бояться" и выходить на улицы. Те, кто выступил против агрессии, до этого "много лет молчали", подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)