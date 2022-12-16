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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский высказался о коллективной ответственности россиян за войну против Украины и "хороших русских"

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Граждане РФ "позволили лидеру, которого они избрали, захватить и уничтожать другую землю", заявил Зеленский
Граждане РФ "позволили лидеру, которого они избрали, захватить и уничтожать другую землю", заявил Зеленский
Фото: ЕРА

Все российское общество несет ответственность за войну России против Украины. Об этом в интервью журналу The Economist, которое вышло 15 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, насколько важно продолжать говорить с россиянами, Зеленский подчеркнул, что граждане РФ "позволили лидеру, которого они избрали, захватить и уничтожать другую землю". 

По словам президента Украины, в этом обществе "есть преступники, а есть те, кто очень долго молчал, а потом сказал: "Мы не можем молчать".

Если люди считают себя "хорошими русскими", то "обязательно выступят против режима, сделают все, чтобы режим пал, и он падет", заявил Зеленский. Как он сказал, падение режима – только вопрос времени, а мир будет аплодировать причастным к этому.

Зеленский призвал российское общество "не бояться" и выходить на улицы. Те, кто выступил против агрессии, до этого "много лет молчали", подчеркнул он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, протесты, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, русские, россияне
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