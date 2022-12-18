Офис президента раскритиковал отказ ФИФА включить обращение Зеленского перед финалом ЧМ

Зеленский хотел выступить с обращением перед финалом ЧМ по футболу Фото: EPA

"Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала инициативу и не позволит показывать видеообращение президента перед финальной игрой", – говорится в заявлении.

В ОП также добавили, что будут распространять видео вне зависимости от того, выпустит ли ФИФА его в эфир.

Решение не показывать обращение, по мнению Офиса президента, показывает, что "ФИФА утратила свое ценное понимание футбола – как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия".