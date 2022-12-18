Офис президента раскритиковал отказ ФИФА включить обращение Зеленского перед финалом ЧМ

"Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала инициативу и не позволит показывать видеообращение президента перед финальной игрой", – говорится в заявлении.
В ОП также добавили, что будут распространять видео вне зависимости от того, выпустит ли ФИФА его в эфир.
Решение не показывать обращение, по мнению Офиса президента, показывает, что "ФИФА утратила свое ценное понимание футбола – как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия".
С 24 февраля Зеленский регулярно появляется по видеосвязи на крупных мировых мероприятиях, используя их как площадку для напоминания о продолжающейся российской агрессии против Украины.
Он выступал на заседаниях парламентов различных стран, на саммитах G20 и G7, на вручении "Грэмми", фестивале "Каннские львы" и других мероприятиях.
16 декабря канал CNN сообщил, украинские власти предложили ФИФА организовать выступление Зеленского с посланием о мире на финале чемпионата мира по футболу, но получили отказ.