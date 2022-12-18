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Офис президента раскритиковал отказ ФИФА включить обращение Зеленского перед финалом ЧМ

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Зеленский хотел выступить с обращением перед финалом ЧМ по футболу
Зеленский хотел выступить с обращением перед финалом ЧМ по футболу
Фото: EPA

Офис президента Украины раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показать видеообращение президента Владимира Зеленского на стадионе "Лусаил" в Катаре перед сегодняшним финалом чемпионата мира. Об этом в Офисе президента Украины заявили каналу CNN.

"Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала инициативу и не позволит показывать видеообращение президента перед финальной игрой",  говорится в заявлении.

В ОП также добавили, что будут распространять видео вне зависимости от того, выпустит ли ФИФА его в эфир.

Решение не показывать обращение, по мнению Офиса президента, показывает, что "ФИФА утратила свое ценное понимание футбола – как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия".

Контекст:

С 24 февраля Зеленский регулярно появляется по видеосвязи на крупных мировых мероприятиях, используя их как площадку для напоминания о продолжающейся российской агрессии против Украины.

Он выступал на заседаниях парламентов различных стран, на саммитах G20 и G7, на вручении "Грэмми", фестивале "Каннские львы" и других мероприятиях.

16 декабря канал CNN сообщил, украинские власти предложили ФИФА организовать выступление Зеленского с посланием о мире на финале чемпионата мира по футболу, но получили отказ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: футбол, Украина, ФИФА, чемпионат, Катар, CNN, Офис президента Украины, финал
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