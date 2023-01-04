В результате ракетного удара РФ по окрестностям Запорожья разрушены производственные здания объекта инфраструктуры, пострадали дома – ОВА

Об этом в ночь на 4 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.
Об обстреле руководитель Запорожской ОВА проинформировал в 23.23. Старух отмечал, что предварительно один человек получил ранения.
"В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания... Пострадали также рядом расположенные жилые дома. На месте работают спасательные и коммунальные службы", – написал глава ОВА.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.