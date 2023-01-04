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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара РФ по окрестностям Запорожья разрушены производственные здания объекта инфраструктуры, пострадали дома – ОВА

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Российские войска атаковали окрестности Запорожья вечером 3 января
Российские войска атаковали окрестности Запорожья вечером 3 января
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Спасатели ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры, который возник в результате ракетного удара российских оккупантов по окрестностям Запорожья вечером 3 января.

Об этом в ночь на 4 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

Об обстреле руководитель Запорожской ОВА проинформировал в 23.23. Старух отмечал, что предварительно один человек получил ранения.

"В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания... Пострадали также рядом расположенные жилые дома. На месте работают спасательные и коммунальные службы", – написал глава ОВА.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, пожар, спасатели, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Александр Старух, российские оккупанты
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