В результате ракетного удара РФ по окрестностям Запорожья разрушены производственные здания объекта инфраструктуры, пострадали дома – ОВА

Об этом в ночь на 4 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

Об обстреле руководитель Запорожской ОВА проинформировал в 23.23. Старух отмечал, что предварительно один человек получил ранения.

"В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания... Пострадали также рядом расположенные жилые дома. На месте работают спасательные и коммунальные службы", – написал глава ОВА.