За последние три дня россияне нанесли 14 ударов крылатыми ракетами и применили 94 дрона-камикадзе – Залужный

"Поблагодарил генерала Милли за предоставленные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Сегодня они спасают жизнь прежде всего мирных граждан Украины", – написал главнокомандующий ВСУ.
Военные также обсудили потребности сил обороны Украины для продолжения борьбы с агрессором.
"Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе", – добавил Залужный.
Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", говорил 7 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Франция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы Hawk, IRIS-T, Crotale, NASAMS и Aspide, кроме того, США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot.
Эффективность украинской ПВО достигла 80%, сообщал в декабре министр обороны Украины Алексей Резников.
1-го и 2 января силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в Воздушных силах ВСУ.