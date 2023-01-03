За последние три дня россияне нанесли 14 ударов крылатыми ракетами и применили 94 дрона-камикадзе – Залужный

"Поблагодарил генерала Милли за предоставленные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Сегодня они спасают жизнь прежде всего мирных граждан Украины", – написал главнокомандующий ВСУ.

Военные также обсудили потребности сил обороны Украины для продолжения борьбы с агрессором.

"Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе", – добавил Залужный.