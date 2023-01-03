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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За последние три дня россияне нанесли 14 ударов крылатыми ракетами и применили 94 дрона-камикадзе – Залужный

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Залужный поблагодарил американского коллегу за комплексы ПВО
Залужный поблагодарил американского коллегу за комплексы ПВО
Фото: president.gov.ua

С 31 декабря до утра 3 января российская армия нанесла по Украине 14 ударов крылатыми ракетами и применила 94 дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли, сообщается в Telegram Залужного.

"Поблагодарил генерала Милли за предоставленные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Сегодня они спасают жизнь прежде всего мирных граждан Украины", – написал главнокомандующий ВСУ.

Военные также обсудили потребности сил обороны Украины для продолжения борьбы с агрессором.

"Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе", – добавил Залужный.

Контекст:

Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", говорил 7 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. 

Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Франция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы HawkIRIS-TCrotaleNASAMS и Aspide, кроме того, США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot.

Эффективность украинской ПВО достигла 80%, сообщал в декабре министр обороны Украины Алексей Резников.  

1-го и 2 января силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Теги: США, ПВО, война России против Украины, ракеты, Марк Милли, Валерий Залужный, дрон-камикадзе
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