Оккупанты чаще всего запускают иранские дроны вдоль Днепра в темное время суток, их сложнее обнаружить – Воздушные силы

Во время двух последних атак оккупантов все дроны были уничтожены, отметил Игнат Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram (архив)

Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Текстовая версия опубликована на сайте СМИ 3 января.

"Во время двух последних атак – 45 и 39 дронов – все были уничтожены. Летят дроны по руслу Днепра, основная цель – это столица. Два воздушных командования – "Восток" и "Юг" – уничтожили определенное количество дронов, некоторые на пути в столицу сбили истребители, а большая часть уничтожена на подступах к Киеву. Киевская зенитно-ракетная бригада поработала достаточно успешно", – рассказал Игнат.

Спикера ВС ВСУ спросили, почему иранские дроны не сбивают во время движения вдоль Днепра.

"Потому что радиолокационно они становятся менее видимыми, чем ближе прижимаются к земле. Хочешь жить – прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны", – ответил Игнат.