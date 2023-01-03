Оккупанты чаще всего запускают иранские дроны вдоль Днепра в темное время суток, их сложнее обнаружить – Воздушные силы

Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Текстовая версия опубликована на сайте СМИ 3 января.
"Во время двух последних атак – 45 и 39 дронов – все были уничтожены. Летят дроны по руслу Днепра, основная цель – это столица. Два воздушных командования – "Восток" и "Юг" – уничтожили определенное количество дронов, некоторые на пути в столицу сбили истребители, а большая часть уничтожена на подступах к Киеву. Киевская зенитно-ракетная бригада поработала достаточно успешно", – рассказал Игнат.
Спикера ВС ВСУ спросили, почему иранские дроны не сбивают во время движения вдоль Днепра.
"Потому что радиолокационно они становятся менее видимыми, чем ближе прижимаются к земле. Хочешь жить – прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны", – ответил Игнат.
В Генштабе информировали, что за сутки 1 января РФ нанесла по Украине 51 авиаудар, в том числе применила 44 иранских БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. В этих данных не учтена информация о ночной атаке на Киев.
Киев и область оккупанты атаковали дронами, пуски БПЛА произвели в несколько волн, в результате удара в Киеве есть пострадавший, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и введены экстренные отключения света.
В ночь с 1-го на 2 января, по данным Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, два БПЛА "Орлан" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил 2 января, что Россия планирует длительную атаку дронами-камикадзе Shahed, ее ставка может быть на истощение людей, ПВО, украинской энергетики.