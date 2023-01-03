За два дня силы ПВО сбили 100% запущенных иранских дронов – Воздушные силы

"За Новогоднюю ночь и после новогодней ночи сбито 84 дроны. 100% дронов было сбито противовоздушной обороной. Мы таких результатов не достигали еще никогда", – заявил Игнат.
В частности, бороться с беспилотниками военным помогает западное оружие.
Враг пытается истощить людей и технику противовоздушной обороны, а также уменьшить запас украинских зенитных ракет, отметил пресс-секретарь командования Воздушных сил.
По его Игната, РФ использовала уже около половины новой партии БПЛА. В то же время он отметил, Россия может получать очередные поставки, и об этом не стоит забывать.
"России и Иран разделяет кусок Каспийского моря. И морским путем они могут хоть каждый день возить эти дроны. Вопрос, готов ли Иран и есть ли у него столько, или они будут производить их на условном российском заводе, который они хотели построит", – подчеркнул он.
В Генштабе информировали, что за сутки 1 января РФ нанесла по Украине 51 авиаудар, в том числе применила 44 иранских БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. В этих данных не учтена информация о ночной атаке на Киев.
Киев и область оккупанты атаковали дронами, пуски БПЛА произвели в несколько волн, в результате удара в Киеве есть пострадавший, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и введены экстренные отключения света.
В ночь с 1-го на 2 января, по данным Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, два БПЛА "Орлан" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.