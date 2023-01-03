За два дня силы ПВО сбили 100% запущенных иранских дронов – Воздушные силы

"За Новогоднюю ночь и после новогодней ночи сбито 84 дроны. 100% дронов было сбито противовоздушной обороной. Мы таких результатов не достигали еще никогда", – заявил Игнат.

В частности, бороться с беспилотниками военным помогает западное оружие.

Враг пытается истощить людей и технику противовоздушной обороны, а также уменьшить запас украинских зенитных ракет, отметил пресс-секретарь командования Воздушных сил.

По его Игната, РФ использовала уже около половины новой партии БПЛА. В то же время он отметил, Россия может получать очередные поставки, и об этом не стоит забывать.

"России и Иран разделяет кусок Каспийского моря. И морским путем они могут хоть каждый день возить эти дроны. Вопрос, готов ли Иран и есть ли у него столько, или они будут производить их на условном российском заводе, который они хотели построит", – подчеркнул он.