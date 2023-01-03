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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, один человек получил ранение

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В результате ракетного удара по Краматорску пострадал работник бригады по ремонту электросетей, отметили в Офисе президента
В результате ракетного удара по Краматорску пострадал работник бригады по ремонту электросетей, отметили в Офисе президента
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска днем 3 января обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом в Facebook в 14.59 сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Краматорск под ударом", – написал он.

Гончаренко призвал жителей города находится в укрытиях.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02L5hfVThoBtmpcK5vkicV3yVfGduBjmgWBu9ywkjb23UAmVJRuCjRaPcjZyVq9cJ2l

В 15.09 Гончаренко добавил в Facebook, что в результате обстрела есть раненый.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02h5cXxr9YCstEF1WEL8W7Z1dWNpaafoZdqqtAthZ8VsUhQk87WBDuf7DmJjQJkbeNl

Как подчеркнул в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в результате ракетного удара по Краматорску пострадал работник бригады по ремонту электросетей.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне. Во время ракетного обстрела Краматорска 2 января погиб полицейский.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, обстрелы, ракеты, пострадавшие, ранение, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Александр Гончаренко, мэр
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