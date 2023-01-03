Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, один человек получил ранение

Об этом в Facebook в 14.59 сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Краматорск под ударом", – написал он.

Гончаренко призвал жителей города находится в укрытиях.

В 15.09 Гончаренко добавил в Facebook, что в результате обстрела есть раненый.

Как подчеркнул в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в результате ракетного удара по Краматорску пострадал работник бригады по ремонту электросетей.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне. Во время ракетного обстрела Краматорска 2 января погиб полицейский.