Российские войска обстреляли Краматорск – мэр

Об этом в Facebook в 23.45 сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Краматорск под ударом", – написал он.

Гончаренко призвал жителей города находиться в укрытиях.

"Ночь неспокойная", – подчеркнул он.

Как рассказали в горсовете Краматорска, в одном из частных секторов города произошли аварийные отключения электроснабжения.

"Работы по восстановлению начнутся после завершения комендантского часа", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram в 00.25 3 января.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Донецкой области началась в 22.06 2 января.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

23 декабря 2022 годя россияне нанесли ракетный удар по центру Краматорска, обошлось без жертв. 25 декабря оккупанты обстреляли город тремя ракетами.