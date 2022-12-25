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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ударили по Краматорску тремя ракетами

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Российские ракеты попали в промзону
Российские ракеты попали в промзону
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Россияне ударили ракетами по Краматорску Донецкой области, пострадавших нет. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Telegram 25 декабря.

По его словам, три ракеты ударили в промышленную зону города. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Гончаренко призвал оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0285oyui8sDmoV5MMaqXegzU52J6nGZG3ATXusBnPfQbG59imNasUZyGENfACyWhWml

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

23 декабря россияне нанесли ракетный удар по центру Краматорска, обошлось без жертв.

Теги: Донецкая область, Краматорск, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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