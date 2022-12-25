Россияне ударили по Краматорску тремя ракетами

По его словам, три ракеты ударили в промышленную зону города. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Гончаренко призвал оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
23 декабря россияне нанесли ракетный удар по центру Краматорска, обошлось без жертв.