Из-за российского обстрела Краматорска погиб 24-летний полицейский

"В Краматорске в результате попадания двух "Искандеров" есть жертвы и раненые. Среди погибших – 24-летний сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей", – говорится в суточной сводке об обстрелах россиянами Донецкой области.

В региональном управлении полиции рассказали, что участковый офицер полиции, лейтенант Богдан Засухин погиб во время обстрела блокпоста.

"Богдан начал свой путь в органах внутренних дел в 2016 году. Коллеги навсегда запомнят его искренним, дружелюбным и улыбчивым, ответственным человеком и достойным правоохранителем... Ему навсегда останется 24 года", – сказано в сообщении.

В горсовете Краматорска добавили, что в результате ночного ракетного удара по Краматорску повреждены 34 частных дома и восемь многоквартирных, среди мирных жителей есть раненый.