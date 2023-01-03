Из-за российского обстрела Краматорска погиб 24-летний полицейский

"В Краматорске в результате попадания двух "Искандеров" есть жертвы и раненые. Среди погибших – 24-летний сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей", – говорится в суточной сводке об обстрелах россиянами Донецкой области.
В региональном управлении полиции рассказали, что участковый офицер полиции, лейтенант Богдан Засухин погиб во время обстрела блокпоста.
"Богдан начал свой путь в органах внутренних дел в 2016 году. Коллеги навсегда запомнят его искренним, дружелюбным и улыбчивым, ответственным человеком и достойным правоохранителем... Ему навсегда останется 24 года", – сказано в сообщении.
В горсовете Краматорска добавили, что в результате ночного ракетного удара по Краматорску повреждены 34 частных дома и восемь многоквартирных, среди мирных жителей есть раненый.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне.