Генштаб ВСУ сообщил об ударах по оккупантам, среди целей были пункты управления

ВСУ наносили удары и авиацией, и артиллерией Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", – говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия, по данным ВСУ, поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.

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