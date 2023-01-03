Генштаб ВСУ сообщил об ударах по оккупантам, среди целей были пункты управления

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", – говорится в сообщении.
Ракетные войска и артиллерия, по данным ВСУ, поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 108 190 человек личного состава.