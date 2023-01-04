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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин готовит почву, чтобы обвинить в неудачах под Бахмутом российское военное руководство – ISW

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Пригожин впервые признал, что действия ЧВК "Вагнер" на бахмутском направлении не приносят успеха
Пригожин впервые признал, что действия ЧВК "Вагнер" на бахмутском направлении не приносят успеха
Скриншот: currenttime.tv.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) указывают на попытки создателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина найти оправдания тому, что его наемники до сих пор не смогли добиться успехов под Бахмутом Донецкой области. Об этом ISW пишет в оперативном анализе 3 января.

Очередным подтверждением этого для американских аналитиков стало интервью Пригожина, распространенное российскими пропагандистскими СМИ 3 января. В нем создатель ЧВК "Вагнер" признался, что наемники не продвигаются вперед и не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте, где "каждый дом – это крепость".

"Он [Пригожин] впервые представил силы ЧВК "Вагнер" в Бахмуте как не приносящие фактически никаких успехов. Пригожин ранее, в октябре 2022 года, заявлял, что силы ЧВК "Вагнер", действующие в районе Бахмута, продвигаются на 100–200 метров в день", – отмечают аналитики.

Кроме того, эксперты ISW обратили внимание на прозвучавшие в сюжете (вероятно, постановочном) жалобы наемников-вагнеровцев на нехватку бронетехники, боеприпасов и 100-мм снарядов. Якобы именно по этой причине им не удалось прорвать позиции украинских войск в Бахмуте.

В ISW полагают, что это заявление направлено на то, чтобы снять с ЧВК "Вагнер" и лично с Пригожина ответственность и возложить ее на проблемы с распределением российских ресурсов.

"Пригожин, вероятно, готовит информационные условия, чтобы обвинить в неудачных попытках ЧВК "Вагнер" захватить Бахмут российское министерство обороны или российскую промышленную базу", – резюмируют в ISW.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. 

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Теги: Донецкая область, оккупация, министерство обороны РФ, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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