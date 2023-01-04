Пригожин готовит почву, чтобы обвинить в неудачах под Бахмутом российское военное руководство – ISW

Очередным подтверждением этого для американских аналитиков стало интервью Пригожина, распространенное российскими пропагандистскими СМИ 3 января. В нем создатель ЧВК "Вагнер" признался, что наемники не продвигаются вперед и не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте, где "каждый дом – это крепость".
"Он [Пригожин] впервые представил силы ЧВК "Вагнер" в Бахмуте как не приносящие фактически никаких успехов. Пригожин ранее, в октябре 2022 года, заявлял, что силы ЧВК "Вагнер", действующие в районе Бахмута, продвигаются на 100–200 метров в день", – отмечают аналитики.
Кроме того, эксперты ISW обратили внимание на прозвучавшие в сюжете (вероятно, постановочном) жалобы наемников-вагнеровцев на нехватку бронетехники, боеприпасов и 100-мм снарядов. Якобы именно по этой причине им не удалось прорвать позиции украинских войск в Бахмуте.
В ISW полагают, что это заявление направлено на то, чтобы снять с ЧВК "Вагнер" и лично с Пригожина ответственность и возложить ее на проблемы с распределением российских ресурсов.
"Пригожин, вероятно, готовит информационные условия, чтобы обвинить в неудачных попытках ЧВК "Вагнер" захватить Бахмут российское министерство обороны или российскую промышленную базу", – резюмируют в ISW.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.