Пригожин готовит почву, чтобы обвинить в неудачах под Бахмутом российское военное руководство – ISW

Пригожин впервые признал, что действия ЧВК "Вагнер" на бахмутском направлении не приносят успеха Скриншот: currenttime.tv.

Очередным подтверждением этого для американских аналитиков стало интервью Пригожина, распространенное российскими пропагандистскими СМИ 3 января. В нем создатель ЧВК "Вагнер" признался, что наемники не продвигаются вперед и не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте, где "каждый дом – это крепость".

"Он [Пригожин] впервые представил силы ЧВК "Вагнер" в Бахмуте как не приносящие фактически никаких успехов. Пригожин ранее, в октябре 2022 года, заявлял, что силы ЧВК "Вагнер", действующие в районе Бахмута, продвигаются на 100–200 метров в день", – отмечают аналитики.

Кроме того, эксперты ISW обратили внимание на прозвучавшие в сюжете (вероятно, постановочном) жалобы наемников-вагнеровцев на нехватку бронетехники, боеприпасов и 100-мм снарядов. Якобы именно по этой причине им не удалось прорвать позиции украинских войск в Бахмуте.

В ISW полагают, что это заявление направлено на то, чтобы снять с ЧВК "Вагнер" и лично с Пригожина ответственность и возложить ее на проблемы с распределением российских ресурсов.

"Пригожин, вероятно, готовит информационные условия, чтобы обвинить в неудачных попытках ЧВК "Вагнер" захватить Бахмут российское министерство обороны или российскую промышленную базу", – резюмируют в ISW.