Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими" – Буданов

Об этом в интервью ABC News, опубликованном 4 января на сайте телеканала, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
Глава украинской разведки сообщил, что весной Украина планирует серьезное наступление – в марте бои будут "самыми жаркими".
Тогда, по словам Буданова, будет больше "освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации".
Это произойдет "по всей Украине – от Крыма до Донбасса", добавил начальник ГУР.
Буданов высказал уверенность, что Украина добьется своей цели – "вернуться к границам 1991 года", как признают ее все субъекты международного права.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.