Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими" – Буданов

Буданов высказал уверенность, что Украина добьется своей цели в войне против России Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью ABC News, опубликованном 4 января на сайте телеканала, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки сообщил, что весной Украина планирует серьезное наступление – в марте бои будут "самыми жаркими".

Тогда, по словам Буданова, будет больше "освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации".

Это произойдет "по всей Украине – от Крыма до Донбасса", добавил начальник ГУР.

Буданов высказал уверенность, что Украина добьется своей цели – "вернуться к границам 1991 года", как признают ее все субъекты международного права.