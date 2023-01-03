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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Позор для Путина". В New York Times назвали ликвидацию оккупантов в Макеевке "одной из самых больших потерь России за один эпизод войны"

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Даже минимальное "официальное" число погибших в Макеевке оккупантов, озвученное минобороны РФ, позволяет считать этот случай одной из максимальных разовых потерь России, считают в NYT
Даже минимальное "официальное" число погибших в Макеевке оккупантов, озвученное минобороны РФ, позволяет считать этот случай одной из максимальных разовых потерь России, считают в NYT
Фото: Денис Казанський / Telegram

Заявление минобороны страны-оккупанта России о "63 погибших" 31 декабря 2022 года в результате удара по временно оккупированной Макеевке Донецкой области выглядит "необычно", потому что Россия, как правило, отказывается признавать свои серьезные потери, пишет 3 января The New York Times.

Дара Массикот, старший научный сотрудник RAND Corporation, отметила в комментарии изданию, что российские официальные лица обычно не предоставляют такого рода информацию после крупных неудач. По ее мнению, заявление минобороны РФ говорит о том, что российские военные хотят контролировать "повествование об этом событии".

Газета отмечает, что на данный момент ни утверждения российского минобороны, ни заявления Украины о ликвидации в Макеевке около 400 оккупантов невозможно проверить независимо. Однако, по мнению NYT, "даже самое низкое число [потерь РФ в Макеевке из названных] представляло бы "одну из самых больших потерь России" за один эпизод войны и "позор для Путина".

Издание напоминает, что президент РФ не раз обещал исправить "вопиющие ошибки и недостатки" в российской армии, которые выявила развязанная им самим война в Украине.

NYT подчеркивает, что во время "одной из своих самых смертоносных атак" на российские войска украинцы использовали ракеты американского производства. Отмечается, что Макеевка, примыкающая к Донецку, находится всего в 10 милях (16 км) от ближайшей контролируемой Украиной территории, города Авдеевка Донецкой области, то есть в радиусе действия ракет HIMARS с дальностью стрельбы 80 км, которые Соединенные Штаты направили в Украину.

Издание пишет, что военный представитель США отказался комментировать удар по Макеевке.

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS, и четыре из шести ракет достигли цели.

По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар.

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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