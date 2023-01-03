"Позор для Путина". В New York Times назвали ликвидацию оккупантов в Макеевке "одной из самых больших потерь России за один эпизод войны"

Даже минимальное "официальное" число погибших в Макеевке оккупантов, озвученное минобороны РФ, позволяет считать этот случай одной из максимальных разовых потерь России, считают в NYT Фото: Денис Казанський / Telegram

Дара Массикот, старший научный сотрудник RAND Corporation, отметила в комментарии изданию, что российские официальные лица обычно не предоставляют такого рода информацию после крупных неудач. По ее мнению, заявление минобороны РФ говорит о том, что российские военные хотят контролировать "повествование об этом событии".

Газета отмечает, что на данный момент ни утверждения российского минобороны, ни заявления Украины о ликвидации в Макеевке около 400 оккупантов невозможно проверить независимо. Однако, по мнению NYT, "даже самое низкое число [потерь РФ в Макеевке из названных] представляло бы "одну из самых больших потерь России" за один эпизод войны и "позор для Путина".

Издание напоминает, что президент РФ не раз обещал исправить "вопиющие ошибки и недостатки" в российской армии, которые выявила развязанная им самим война в Украине.

NYT подчеркивает, что во время "одной из своих самых смертоносных атак" на российские войска украинцы использовали ракеты американского производства. Отмечается, что Макеевка, примыкающая к Донецку, находится всего в 10 милях (16 км) от ближайшей контролируемой Украиной территории, города Авдеевка Донецкой области, то есть в радиусе действия ракет HIMARS с дальностью стрельбы 80 км, которые Соединенные Штаты направили в Украину.

Издание пишет, что военный представитель США отказался комментировать удар по Макеевке.