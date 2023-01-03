В ВСУ заявили, что удар по Макеевке был возможен благодаря западному вооружению

"Это как раз яркий показатель просто виртуозной работы наших ракетных войск и артиллерии на новейших западных системах. Это то, о чем я говорю: если у нас будет такой же доступ к таким же системам атакующим, новейшим танкам, БМП, армейской авиации, то есть к новейшим вертолетам, авиации истребительной, это будет перелом в войне", – заявил Череватый, отметив, что тогда будет неважно, сколько войск может мобилизовать Российская Федерация.
Он добавил, что украинские военные не раз продемонстрировали, как быстро могут осваивать новое оружие.
"Видите, что с их мобилизованными происходит в одно мгновение, когда у нас есть необходимая мощь?!" – добавил он.
Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.
2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS.
По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар.