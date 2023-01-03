В ВСУ заявили, что удар по Макеевке был возможен благодаря западному вооружению

"Это как раз яркий показатель просто виртуозной работы наших ракетных войск и артиллерии на новейших западных системах. Это то, о чем я говорю: если у нас будет такой же доступ к таким же системам атакующим, новейшим танкам, БМП, армейской авиации, то есть к новейшим вертолетам, авиации истребительной, это будет перелом в войне", – заявил Череватый, отметив, что тогда будет неважно, сколько войск может мобилизовать Российская Федерация.

Он добавил, что украинские военные не раз продемонстрировали, как быстро могут осваивать новое оружие.

"Видите, что с их мобилизованными происходит в одно мгновение, когда у нас есть необходимая мощь?!" – добавил он.