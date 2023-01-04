Попытки России сформировать новые силы приводят к появлению подразделений с низкой боеспособностью – ISW

Аналитики ссылаются на обсуждение в российском сегменте соцсетей информации о том, что недавно мобилизованных военнослужащих, прошедших подготовку в качестве артиллеристов и танкистов после их мобилизации, направили в пехотные дивизии в Украину без формальной пехотной подготовки.
"Хотя использование личного состава непехотных родов войск в роли пехоты не является чем-то необычным, подобная практика в российских вооруженных силах в данном случае, вероятно, представляет собой серьезную проблему", – констатируют аналитики ISW.
Они считают, что в армии РФ слишком мало времени уделяется подготовке мобилизованных для использования даже в тех родах войск, в которых они должны служить на передовой, и у командования "точно не было времени" обучить их дополнительным специальностям.
Кроме того, Институт исследования войны напоминает, что армия РФ потеряла существенное количество артиллерийских систем и бронетехники в ходе войны в Украине, в том числе после начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года. И теперь, по мнению экспертов ISW, российская армия, вероятно, сталкивается с проблемой избыточного личного состава, обученного использованию конкретной тяжелой военной техники.
По мнению ISW, ухудшение боевых возможностей российских военнослужащих, вероятно, еще больше усугубит критику в адрес российского министерства обороны.
"Российские блогеры регулярно критикуют минобороны РФ за проблемы мобилизации и, вероятно, продолжат это делать, поскольку попытки России сформировать новые силы приводят к формированию подразделений с низкой боеспособностью, что, вероятно, еще больше ограничит способность армии РФ добиться каких-либо оперативных успехов в Украине", – убеждены эксперты ISW.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря 2022 года Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов называл дату начала новой волны мобилизации в РФ – 5 января.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки и обучения, и говорили о проблемах со снабжением. В случае продолжения мобилизации в РФ качество ее второй волны будет на порядок ниже, чем в случае с первой волной, заявил 3 января пресс-секретарь сил обороны Эстонии Таави Лаасик.