Попытки России сформировать новые силы приводят к появлению подразделений с низкой боеспособностью – ISW

В ISW отмечают проблемы с обучением мобилизованных оккупантов – как по базовой военной специальности, так и в случае с ее сменой Фото6 EPA

Аналитики ссылаются на обсуждение в российском сегменте соцсетей информации о том, что недавно мобилизованных военнослужащих, прошедших подготовку в качестве артиллеристов и танкистов после их мобилизации, направили в пехотные дивизии в Украину без формальной пехотной подготовки.

"Хотя использование личного состава непехотных родов войск в роли пехоты не является чем-то необычным, подобная практика в российских вооруженных силах в данном случае, вероятно, представляет собой серьезную проблему", – констатируют аналитики ISW.

Они считают, что в армии РФ слишком мало времени уделяется подготовке мобилизованных для использования даже в тех родах войск, в которых они должны служить на передовой, и у командования "точно не было времени" обучить их дополнительным специальностям.

Кроме того, Институт исследования войны напоминает, что армия РФ потеряла существенное количество артиллерийских систем и бронетехники в ходе войны в Украине, в том числе после начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года. И теперь, по мнению экспертов ISW, российская армия, вероятно, сталкивается с проблемой избыточного личного состава, обученного использованию конкретной тяжелой военной техники.

По мнению ISW, ухудшение боевых возможностей российских военнослужащих, вероятно, еще больше усугубит критику в адрес российского министерства обороны.

"Российские блогеры регулярно критикуют минобороны РФ за проблемы мобилизации и, вероятно, продолжат это делать, поскольку попытки России сформировать новые силы приводят к формированию подразделений с низкой боеспособностью, что, вероятно, еще больше ограничит способность армии РФ добиться каких-либо оперативных успехов в Украине", – убеждены эксперты ISW.