ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Подготовлена только одна рота 30 человек, остальные бухают". Оккупант рассказал о "гениальных" планах своего командования и нехватке солдат – перехват ГУР МО

Мобилизованные оккупанты жалуются, что их подразделения слабо укомплектованы
Мобилизованные оккупанты жалуются, что их подразделения слабо укомплектованы
Фото: EPA

Российские войска на передовой в Украине слабо укомплектованы и вынуждены подчиняться противоречивым приказам своих командиров. Об этом свидетельствует запись перехвата разговора российского военнослужащего со своим другом, который Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины обнародовало 3 января в Telegram.

Оккупант рассказывает о "гениальных" планах командования, которые выражаются в приказах наподобие: "Давайте сначала окопайтесь, а потом в атаку пойдем".

Он добавляет, что несмотря на серьезный некомплект личного состава, руководство оккупантов требует от них наступательных действий. Отмечается, что в батальоне в наличии всего 50 солдат, но генерал говорит: "Они [украинские защитники] увидят, что мы в атаку пойдем – убегут".

Также звучат жалобы на отсутствие резервов: подготовлена, по словам оккупанта, только одна рота с количеством бойцов 30 человек, а остальные "бухают, их там, е...ать, местные потравили";

В разговоре обсуждается, что "разные источники сообщают", что в России ожидается "полная мобилизация с последующим наступлением".

Оккупант жалуется, что позиции плохо оснащены и оборудованы: должны быть в наличии и фотоловушки, и системы противовоздушной обороны, а на деле "кроме лопаты, ничего нет". Он добавляет, что его взвод из восьми человек находится к украинским позициям ближе, однако снайперов в нем нет.

Усилить подразделение, по его словам, некем, поэтому речь о штурмах позиций ВСУ вести бессмысленно, у оккупантов не получается даже как следует обороняться из-за дефицита живой силы. Из разговора следует, что Силы обороны Украины без сопротивления захватывают некоторые позиции российских войск и "заселяются" туда.

"Зря мы кровь проливали", – подытожил он.

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 108 190 человек личного состава.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов называл дату начала новой волны мобилизации в РФ – 5 января.

Теги: Россия, Украина, оккупация, мобилизация, снайперы, ПВО, армия РФ, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео
  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное начали ухаживать старые знакомые
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые
"Почему самые желанные женщины страны не замужем? Это странно". Мишина восхитила поклонников новой фотосессией
"Почему самые желанные женщины страны не замужем? Это странно". Мишина восхитила поклонников новой фотосессией
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Слава Украине!"
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Слава Украине!"
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года Черный Водяной Кролик
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (229055)
2
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (86081)
3
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (73527)
4
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (61227)
5
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (37679)
6
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (35033)
7
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (32097)
8
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (25607)
 
 
 
 