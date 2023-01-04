"Подготовлена только одна рота 30 человек, остальные бухают". Оккупант рассказал о "гениальных" планах своего командования и нехватке солдат – перехват ГУР МО

Оккупант рассказывает о "гениальных" планах командования, которые выражаются в приказах наподобие: "Давайте сначала окопайтесь, а потом в атаку пойдем".

Он добавляет, что несмотря на серьезный некомплект личного состава, руководство оккупантов требует от них наступательных действий. Отмечается, что в батальоне в наличии всего 50 солдат, но генерал говорит: "Они [украинские защитники] увидят, что мы в атаку пойдем – убегут".

Также звучат жалобы на отсутствие резервов: подготовлена, по словам оккупанта, только одна рота с количеством бойцов 30 человек, а остальные "бухают, их там, е...ать, местные потравили";

В разговоре обсуждается, что "разные источники сообщают", что в России ожидается "полная мобилизация с последующим наступлением".

Оккупант жалуется, что позиции плохо оснащены и оборудованы: должны быть в наличии и фотоловушки, и системы противовоздушной обороны, а на деле "кроме лопаты, ничего нет". Он добавляет, что его взвод из восьми человек находится к украинским позициям ближе, однако снайперов в нем нет.

Усилить подразделение, по его словам, некем, поэтому речь о штурмах позиций ВСУ вести бессмысленно, у оккупантов не получается даже как следует обороняться из-за дефицита живой силы. Из разговора следует, что Силы обороны Украины без сопротивления захватывают некоторые позиции российских войск и "заселяются" туда.

"Зря мы кровь проливали", – подытожил он.