"Подготовлена только одна рота 30 человек, остальные бухают". Оккупант рассказал о "гениальных" планах своего командования и нехватке солдат – перехват ГУР МО

Оккупант рассказывает о "гениальных" планах командования, которые выражаются в приказах наподобие: "Давайте сначала окопайтесь, а потом в атаку пойдем".
Он добавляет, что несмотря на серьезный некомплект личного состава, руководство оккупантов требует от них наступательных действий. Отмечается, что в батальоне в наличии всего 50 солдат, но генерал говорит: "Они [украинские защитники] увидят, что мы в атаку пойдем – убегут".
Также звучат жалобы на отсутствие резервов: подготовлена, по словам оккупанта, только одна рота с количеством бойцов 30 человек, а остальные "бухают, их там, е...ать, местные потравили";
В разговоре обсуждается, что "разные источники сообщают", что в России ожидается "полная мобилизация с последующим наступлением".
Оккупант жалуется, что позиции плохо оснащены и оборудованы: должны быть в наличии и фотоловушки, и системы противовоздушной обороны, а на деле "кроме лопаты, ничего нет". Он добавляет, что его взвод из восьми человек находится к украинским позициям ближе, однако снайперов в нем нет.
Усилить подразделение, по его словам, некем, поэтому речь о штурмах позиций ВСУ вести бессмысленно, у оккупантов не получается даже как следует обороняться из-за дефицита живой силы. Из разговора следует, что Силы обороны Украины без сопротивления захватывают некоторые позиции российских войск и "заселяются" туда.
"Зря мы кровь проливали", – подытожил он.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 108 190 человек личного состава.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов называл дату начала новой волны мобилизации в РФ – 5 января.