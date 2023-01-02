"Хорошо, когда мраzота минусует сама себя". Андрющенко рассказал, что в Мариуполе захватчики-буряты застрелили другого оккупанта

Оккупанты в Мариуполе пьют и стреляют друг в друга, сообщает Андрющенко Фото: EPA

"Никогда не было – и вот снова. В Мариуполе буряты (или кто-то другой из русни, очень похожий на них) застрелили другого россиянина", – написал он.

По данным советника мэра, инцидент произошел в Кальмиусском районе города.

"Теперь глобальная стрельба из стрелкового оружия, куча бурят пытается бежать кто куда. Их преследует куча россиян в форме", – добавил Андрющенко.

Он полагает, что причиной стрельбы стало употребление россиянами алкоголя на фоне новогодних праздников.

"Хорошо, когда мраzота минусует сама себя. Хуже, что в это время опасность для гражданских стремительно растет. Хотя безопасность и Мариуполь в оккупации – давно взаимоисключающие понятия", – подытожил Андрющенко.