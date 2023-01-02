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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хорошо, когда мраzота минусует сама себя". Андрющенко рассказал, что в Мариуполе захватчики-буряты застрелили другого оккупанта

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Оккупанты в Мариуполе пьют и стреляют друг в друга, сообщает Андрющенко
Оккупанты в Мариуполе пьют и стреляют друг в друга, сообщает Андрющенко
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области возник конфликт со стрельбой между разными группами российских оккупантов, сообщил 2 января в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Никогда не было – и вот снова. В Мариуполе буряты (или кто-то другой из русни, очень похожий на них) застрелили другого россиянина", – написал он.

По данным советника мэра, инцидент произошел в Кальмиусском районе города.

"Теперь глобальная стрельба из стрелкового оружия, куча бурят пытается бежать кто куда. Их преследует куча россиян в форме", – добавил Андрющенко.

Он полагает, что причиной стрельбы стало употребление россиянами алкоголя на фоне новогодних праздников.

"Хорошо, когда мраzота минусует сама себя. Хуже, что в это время опасность для гражданских стремительно растет. Хотя безопасность и Мариуполь в оккупации – давно взаимоисключающие понятия", – подытожил Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство.

Теги: Россия, Украина, стрельба, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, алкоголь, армия РФ, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация, россияне
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