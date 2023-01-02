Андрющенко сообщил, что в Урзуф заехали "свежие" мобилизованные "из Московии" – те, которых "как будто уже месяц нет"

Под Мариуполем, по данным Андрющенко, появились совсем недавно мобилизованные россияне, хотя мобилизация в РФ якобы закончена еще в начале декабря Фото: EPA

"В Урзуф заехали "свежие" мобилизованные из Московии. Те, которых как будто уже месяц не должно быть. Все призваны недавно", – написал он.

Андрющенко добавил, что россияне по прибытии сразу начали искать "боекомплект основного оружия", то есть водку.

"[Ищут] с переменным успехом. Так что ждем вторую серию "Снести танком остановку и переехать своих", – предвкушает он.

Как пишет советник мэра Мариуполя, "для обеспечения продолжения шоу" оккупанты "затащили" в Урзуф около семи танков старой модификации.