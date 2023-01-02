Андрющенко сообщил, что в Урзуф заехали "свежие" мобилизованные "из Московии" – те, которых "как будто уже месяц нет"

"В Урзуф заехали "свежие" мобилизованные из Московии. Те, которых как будто уже месяц не должно быть. Все призваны недавно", – написал он.
Андрющенко добавил, что россияне по прибытии сразу начали искать "боекомплект основного оружия", то есть водку.
"[Ищут] с переменным успехом. Так что ждем вторую серию "Снести танком остановку и переехать своих", – предвкушает он.
Как пишет советник мэра Мариуполя, "для обеспечения продолжения шоу" оккупанты "затащили" в Урзуф около семи танков старой модификации.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении. Однако указ о завершении мобилизации так и не был подписан президентом страны-оккупанта, последовало лишь устное заявление об ее окончании.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
Дефицит живой силы в результате высоких потерь заставил российскую верхушку принять решение о проведении с 5 января очередной волны мобилизации в РФ, заявил 29 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января 2023 года в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.