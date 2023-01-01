Столтенберг: РФ готовится к продолжению войны и возможной попытке нового наступления. Мы должны обеспечить Украине поддержку

Столтенберг: Если мы хотим, чтобы мирный договор закрепил положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить ей поддержку Фото: ЕРА

Военная поддержка обеспечит Украине выживание как суверенного государства и заставит Россию сесть за стол переговоров, такая помощь остро необходима Киеву, сказал он.

"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной", – заявил Столтенберг.

Проведение мобилизации осенью свидетельствует о том, что РФ не намерена прекращать войну в ближайшее время, подчеркнул он.

"Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны и возможной попытке нового наступления. Если мы хотим, чтобы мирный договор закрепил положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В частности, военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы", – заявил генсек НАТО.

Он отметил, что большинство войн заканчиваются переговорами и, "скорее всего, так будет и с этой". Но условия, на которых будет заключен мир, полностью зависят от соотношения сил на поле боя, подчеркнул Столтенберг.