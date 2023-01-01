Столтенберг: РФ готовится к продолжению войны и возможной попытке нового наступления. Мы должны обеспечить Украине поддержку

Военная поддержка обеспечит Украине выживание как суверенного государства и заставит Россию сесть за стол переговоров, такая помощь остро необходима Киеву, сказал он.
"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной", – заявил Столтенберг.
Проведение мобилизации осенью свидетельствует о том, что РФ не намерена прекращать войну в ближайшее время, подчеркнул он.
"Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны и возможной попытке нового наступления. Если мы хотим, чтобы мирный договор закрепил положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В частности, военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы", – заявил генсек НАТО.
Он отметил, что большинство войн заканчиваются переговорами и, "скорее всего, так будет и с этой". Но условия, на которых будет заключен мир, полностью зависят от соотношения сил на поле боя, подчеркнул Столтенберг.
По данным главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, в РФ решили начать новую волну мобилизации 5 января. Министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что в феврале РФ может пойти в новое наступление на Украину.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, которое вышло 15 декабря, что российская мобилизация "сработала". Российское командование готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат, сказал Залужный. В связи с этим главком ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев. По его оценке, новое наступление может начаться в январе – феврале или ближе к весне.