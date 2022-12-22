Столтенберга могут назначить главой МВФ. Очевидного кандидата на его место в НАТО пока нет – СМИ

Столтенберг согласился остатьсяя в должности генсека НАТО до осени 2023 года из-за войны, которую Россия начала в Украине Фото: EPA

Назначение Столтенберга в МВФ может состояться после окончания срока его полномочий на посту генсека НАТО в октябре 2023 года.

"США хотят видеть Столтенберга на должности исполнительного директора Международного валютного фонда", – сказал информированный собеседник телеканала в НАТО.

Информация о том, что Столтенберг является фаворитом США на эту должность, циркулирует и в НАТО, подтверждает источник TV2 в системе Альянса. Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне.

Сейчас директором МВФ является Кристаллина Георгиева, контракт которой заканчивается в 2024 году.

Телеканал добавляет, что в НАТО на данный момент нет очевидного кандидата на должность генсека. По информации источников из Альянса, заменить Столтенберга могут и премьер Нидерландов Марк Рютте, и премьер Испании Педро Санчес, но многое будет зависеть от исхода выборов в этих странах. В Испании выборы состоятся в 2023 году, а в Нидерландах - в 2024 году.

Ранее в Альянсе считали уместным вариант назначить генсеком НАТО женщину, в качестве кандидатуры рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Сейчас, пишет TV2, вероятность назначения Каллас мала из-за ее "бескомпромиссного отношения к России".

Заменить Столтенберга может и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую канал называет "кандидатом мечты", на должность генсека НАТО. Однако фон дер Ляйен, по данным TV2, не хочет покидать свой нынешний пост и строит планы переизбрания на новый срок.

Как сообщает TV2, все высшие должности в ЕС должны быть переукомплектованы после избрания нового Европарламента в 2024 году. Это может повлиять на выборы нового генсека НАТО, поскольку, как указывает телеканал, "кандидатуры зачастую одни и те же".

Отмечается, что процесс поиска преемника Столтенберга всерьез начнется еще до Нового года: в Альянсе не хотят, чтобы сложилось впечатление, будто бы НАТО "не может найти нового генсека".