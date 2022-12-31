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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Крыму на январь 2023 года планируют мобилизацию – Генштаб ВСУ

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Мобилизацию в РФ объявили в сентябре
Мобилизацию в РФ объявили в сентябре
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты готовятся к мобилизации во временно оккупированном Крыму в 2023 году.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 31 декабря.

"По имеющейся информации, в военных комиссариатах на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизациеи в январе 2023 года", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Z9QEZ6328UwzWwKXn8VYuCLeHYLbErssxrySMBcTe8vsf4dKyS8XJ82Q4qSvxNoYl

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, война России против Украины
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