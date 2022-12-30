За время действия военного положения из Украины нелегально пытались выехать 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли – ГПСУ

Пограничники в этом году обнаружили в горах тела трех украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Так, за время вторжения РФ на речном участке границы Украины и Румынии обнаружили 12 утопленников, еще трое мужчин (в том числе двое – на этой неделе) погибли в горах.

"С начала полномасштабной войны начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подделку документов – 1650, за уклонение от призыва – более 20. Более 950 человек предъявили подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности. Также зафиксировано 410 безуспешных попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн грн", – добавили в ГПСУ.