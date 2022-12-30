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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время действия военного положения из Украины нелегально пытались выехать 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли – ГПСУ

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Пограничники в этом году обнаружили в горах тела трех украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу
Пограничники в этом году обнаружили в горах тела трех украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

С начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, из Украины незаконно пытались выехать 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли. Об этом в Facebook 30 декабря проинформировал пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Так, за время вторжения РФ на речном участке границы Украины и Румынии обнаружили 12 утопленников, еще трое мужчин (в том числе двое – на этой неделе) погибли в горах.

"С начала полномасштабной войны начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подделку документов – 1650, за уклонение от призыва – более 20. Более 950 человек предъявили подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности. Также зафиксировано 410 безуспешных попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн грн", – добавили в ГПСУ.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0pwEhKRbwbYhczrND2B5HPDFCqkh88HBsfv6U7zQyhx3nNhvA9RLDBHBEuWGZUAdil

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госпогранслужба, мобилизация, пограничники, военное положение, ГПСУ, война России против Украины, нарушители, уголовное производство, подделка, мужчины
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