Одного из украинцев, потерявшихся в Карпатах, нашли на территории Румынии мертвым, судьба еще одного неизвестна

Украинца обнаружил местный житель. По сообщению СМИ, тело мужчины (портал опубликовал фотографии) без признаков жизни он увидел в ущелье и рассказал об этом сотрудникам румынской пограничной службы.
Директор государственной горноспасательной службы в этом округе Дан Бенга подтвердил, что в горах нашли мертвым одного из потерявшихся украинцев, пишет Agerpres.
"Одного из украинцев, с которыми не было связи, нашел местный житель", – сказал он. Согласно сообщению спасательной службы в Facebook, оба они были ранены.
Шестеро граждан Украины пересекли границу с Румынией (как отмечали в украинской Госпогранслужбе, они сделали это незаконно) 24 декабря. Сначала румынские пограничники нашли в районе горы Поп Иван двоих мужчин, 25 декабря их передали ГПСУ, в понедельник обнаружили еще двоих, отмечает Agerpres.
О судьбе последнего из этой группы мужчин не сообщается.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.