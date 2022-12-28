Одного из украинцев, потерявшихся в Карпатах, нашли на территории Румынии мертвым, судьба еще одного неизвестна

Украинца обнаружил местный житель. По сообщению СМИ, тело мужчины (портал опубликовал фотографии) без признаков жизни он увидел в ущелье и рассказал об этом сотрудникам румынской пограничной службы.

Директор государственной горноспасательной службы в этом округе Дан Бенга подтвердил, что в горах нашли мертвым одного из потерявшихся украинцев, пишет Agerpres.

"Одного из украинцев, с которыми не было связи, нашел местный житель", – сказал он. Согласно сообщению спасательной службы в Facebook, оба они были ранены.

Шестеро граждан Украины пересекли границу с Румынией (как отмечали в украинской Госпогранслужбе, они сделали это незаконно) 24 декабря. Сначала румынские пограничники нашли в районе горы Поп Иван двоих мужчин, 25 декабря их передали ГПСУ, в понедельник обнаружили еще двоих, отмечает Agerpres.

О судьбе последнего из этой группы мужчин не сообщается.