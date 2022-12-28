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ПРОИСШЕСТВИЯ

Одного из украинцев, потерявшихся в Карпатах, нашли на территории Румынии мертвым, судьба еще одного неизвестна

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Украинцев ищут в горах с 24 декабря
Украинцев ищут в горах с 24 декабря
Фото: Salvamont Maramures / Facebook

Одного из украинцев, которые потерялись в Карпатах, 27 декабря нашли мертвым в высокогорном районе в округе Марамуреш. Об этом сообщил сайт vasiledale.ro.

Украинца обнаружил местный житель. По сообщению СМИ, тело мужчины (портал опубликовал фотографии) без признаков жизни он увидел в ущелье и рассказал об этом сотрудникам румынской пограничной службы. 

Директор государственной горноспасательной службы в этом округе Дан Бенга подтвердил, что в горах нашли мертвым одного из потерявшихся украинцев, пишет Agerpres

"Одного из украинцев, с которыми не было связи, нашел местный житель", – сказал он. Согласно сообщению спасательной службы в Facebook, оба они были ранены. 

https://www.facebook.com/spjsalvamont.maramures/posts/pfbid0tZMbXeo2GCmZGVQem67ttbQCsuPRMB3dL5wsaEVnULrxgEfkozzyvtTncs56utSWl

Шестеро граждан Украины пересекли границу с Румынией (как отмечали в украинской Госпогранслужбе, они сделали это незаконно) 24 декабря. Сначала румынские пограничники нашли в районе горы Поп Иван двоих мужчин, 25 декабря их передали ГПСУ, в понедельник обнаружили еще двоих, отмечает Agerpres. 

О судьбе последнего из этой группы мужчин не сообщается. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Румыния, Карпаты, Госпогранслужба, пограничники, военное положение, ГПСУ, нарушители, мужчины
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