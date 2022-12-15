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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У реки на границе Украины с Румынией нашли утопленника, это уже 12-й случай с начала вторжения – Госпогранслужба

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В Госпогранслужбе предупреждают об опасности попыток пересечь границу вплавь
В Госпогранслужбе предупреждают об опасности попыток пересечь границу вплавь
Фото: dpsu.gov.ua

На берегу Тисы на границе Украины и Румынии пограничники 14 декабря обнаружили тело мужчины. Об этом 15 декабря сообщила Госпогранслужба.

Тело нашли со своей стороны границы румынские пограничники и сообщили украинским коллегам. Никаких документов при нем не было. Сейчас его личность устанавливают.

С начала полномасштабной войны это уже 12-й случай обнаружения тела мужского пола на украинско-румынском речном участке границы, отметили в ведомстве.

"Призываем всех желающих незаконно покинуть территорию Украины не рисковать своей жизнью и здоровьем и информируем об опасности при погружении в холодную воду полноводных водоемов. Глубина реки Тиса, по которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, кое-где достигает 2,5 метра, а ширина – 80 метров", – добавили пограничники.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: Румыния, граница, Госпогранслужба, пограничники, военное положение, война России против Украины, реки, мужчины, границы
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