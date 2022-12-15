У реки на границе Украины с Румынией нашли утопленника, это уже 12-й случай с начала вторжения – Госпогранслужба

Тело нашли со своей стороны границы румынские пограничники и сообщили украинским коллегам. Никаких документов при нем не было. Сейчас его личность устанавливают.

С начала полномасштабной войны это уже 12-й случай обнаружения тела мужского пола на украинско-румынском речном участке границы, отметили в ведомстве.

"Призываем всех желающих незаконно покинуть территорию Украины не рисковать своей жизнью и здоровьем и информируем об опасности при погружении в холодную воду полноводных водоемов. Глубина реки Тиса, по которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, кое-где достигает 2,5 метра, а ширина – 80 метров", – добавили пограничники.