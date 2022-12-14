Украинского пограничника оштрафовали за просмотр ТікТок во время службы

Инцидент произошел вечером 22 сентября 2022 года.

"По данным правоохранителей, военный имел при себе собственный телефон, что запрещено правилами, и вместе с товарищем вместо обхода определенного участка границы просматривал видеоролики", – говорится в новости.

За этим занятием пограничников застал майор, выехавший к границе проверить работу патрулей и выяснивший, что военные отвлеклись от несения службы и не патрулировали свой участок, "просматривая на телефоне солдата Александра А. социальную сеть TikTok".

Пограничник на судебное заседание не пришел, однако признал свою вину.

Суд признал военного виновным по ч. 2 ст. 172-18 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил несения пограничной службы) и обязал уплатить более 2,4 тыс. грн штрафа.

Обвиняемый еще вправе обжаловать постановление в апелляционном суде.