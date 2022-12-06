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ОБЩЕСТВО

Нацполиция подхватила один из самых популярных трендов в TikTok

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Нацполиция "влилась" в тренд по популярному сериалу
Нацполиция "влилась" в тренд по популярному сериалу
Скриншот: Національна поліція України / Tiktok

Национальная полиция выложила на свою страницу в TikTok 2 декабря видео, которое продолжает популярный в соцсети тренд с танцем из сериала "Уэнсдей".

На видео засняты регулировщики дорожного движения в различных позах-сигналах под музыку, которая сопровождает ролики из нашумевшего сериала. В подписи говорится: "Это не танец Уэнсдей, повторять не нужно – только знать сигналы наших регулировщиков и следовать им". Публикация собрала более 137 тысяч лайков.

Позже Нацполиция выпустила еще несколько роликов с пояснениями насчет сигналов регулировщиков. Этот вопрос стал актуальным после того, как по Украине прокатилась волна аварийных отключений электричества из-за ракетных атак России. По этой причине не работали и светофоры, из-за чего полиции пришлось выставлять на перекрестки регулировщиков.

Контекст:

Сериал "Уэнсдей" вышел на экраны 23 ноября. Он основан на персонаже Уэнсдей Аддамс из "Семейки Аддамс". Большую популярность в TikTok получил отрывок с танцем главной героини. Его активно начали повторять пользователи соцсети. При этом на видео накладывают на оригинальную песню из сериала, а ускоренный трек Lady Gaga – Bloody Mary.

Теги: социальные сети, соцсети, Национальная полиция, TikTok
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