Нацполиция подхватила один из самых популярных трендов в TikTok

На видео засняты регулировщики дорожного движения в различных позах-сигналах под музыку, которая сопровождает ролики из нашумевшего сериала. В подписи говорится: "Это не танец Уэнсдей, повторять не нужно – только знать сигналы наших регулировщиков и следовать им". Публикация собрала более 137 тысяч лайков.
Позже Нацполиция выпустила еще несколько роликов с пояснениями насчет сигналов регулировщиков. Этот вопрос стал актуальным после того, как по Украине прокатилась волна аварийных отключений электричества из-за ракетных атак России. По этой причине не работали и светофоры, из-за чего полиции пришлось выставлять на перекрестки регулировщиков.
@nationalpoliceua Сигнали наших регулювальників навіть простіші, ніж танок #wednesdayaddams Дбаймо про безпеку разом * #поліція #регулювальник #поліціяукраїни #wednesday #policeukraine #рекомендації #viralvideo #fyp * original sound - main account got banned
Сериал "Уэнсдей" вышел на экраны 23 ноября. Он основан на персонаже Уэнсдей Аддамс из "Семейки Аддамс". Большую популярность в TikTok получил отрывок с танцем главной героини. Его активно начали повторять пользователи соцсети. При этом на видео накладывают на оригинальную песню из сериала, а ускоренный трек Lady Gaga – Bloody Mary.