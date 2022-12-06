Нацполиция подхватила один из самых популярных трендов в TikTok

На видео засняты регулировщики дорожного движения в различных позах-сигналах под музыку, которая сопровождает ролики из нашумевшего сериала. В подписи говорится: "Это не танец Уэнсдей, повторять не нужно – только знать сигналы наших регулировщиков и следовать им". Публикация собрала более 137 тысяч лайков.

Позже Нацполиция выпустила еще несколько роликов с пояснениями насчет сигналов регулировщиков. Этот вопрос стал актуальным после того, как по Украине прокатилась волна аварийных отключений электричества из-за ракетных атак России. По этой причине не работали и светофоры, из-за чего полиции пришлось выставлять на перекрестки регулировщиков.