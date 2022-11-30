ЕС предупредил Маска о вероятности блокировки Twitter из-за модерации контента – СМИ

Глава европейской промышленности Тьерри Бретон выступил с таким заявлением во время видеовстречи с Маском, пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с разговором. Он отметил, что Twitter может столкнуться с общеевропейским запретом или штрафами в размере до 6% от мирового оборота, если он нарушит закон.

Бретон сказал Маску, что Twitter должен придерживаться контрольного списка правил, включая отказ от произвольного подхода к восстановлению заблокированных пользователей, агрессивного распространения дезинформации и согласие на "обширный независимый аудит" платформы к следующему году.

Маска предупредили, что если он не будет придерживаться правил, Twitter может нарушить новый закон ЕС о цифровых услугах, устанавливающий глобальный стандарт того, как крупные технологии должны контролировать контент в Интернете.

Среди требований ЕС — предоставить четкие критерии, по которым пользователи могут быть забанены. 20 ноября Маск восстановил учетную запись экс-президента США Дональда Трампа после проведения опроса пользователей об этом.

Ранее Маск заявлял, что Twitter будет соблюдать все соответствующие законы.