ЕС предупредил Маска о вероятности блокировки Twitter из-за модерации контента – СМИ

Глава европейской промышленности Тьерри Бретон выступил с таким заявлением во время видеовстречи с Маском, пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с разговором. Он отметил, что Twitter может столкнуться с общеевропейским запретом или штрафами в размере до 6% от мирового оборота, если он нарушит закон.
Бретон сказал Маску, что Twitter должен придерживаться контрольного списка правил, включая отказ от произвольного подхода к восстановлению заблокированных пользователей, агрессивного распространения дезинформации и согласие на "обширный независимый аудит" платформы к следующему году.
Маска предупредили, что если он не будет придерживаться правил, Twitter может нарушить новый закон ЕС о цифровых услугах, устанавливающий глобальный стандарт того, как крупные технологии должны контролировать контент в Интернете.
Среди требований ЕС — предоставить четкие критерии, по которым пользователи могут быть забанены. 20 ноября Маск восстановил учетную запись экс-президента США Дональда Трампа после проведения опроса пользователей об этом.
Ранее Маск заявлял, что Twitter будет соблюдать все соответствующие законы.
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.
27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд.