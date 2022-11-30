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ЕС предупредил Маска о вероятности блокировки Twitter из-за модерации контента – СМИ

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Twitter могут заблокировать в Европе
Twitter могут заблокировать в Европе
Фото: EPA

Европейский союз пригрозил блокировкой соцсети Twitter, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, если она не будет соблюдать его правила модерации контента. Об этом сообщает Financial Times 30 ноября.

Глава европейской промышленности Тьерри Бретон выступил с таким заявлением во время видеовстречи с Маском, пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с разговором. Он отметил, что Twitter может столкнуться с общеевропейским запретом или штрафами в размере до 6% от мирового оборота, если он нарушит закон.

Бретон сказал Маску, что Twitter должен придерживаться контрольного списка правил, включая отказ от произвольного подхода к восстановлению заблокированных пользователей, агрессивного распространения дезинформации и согласие на "обширный независимый аудит" платформы к следующему году.

Маска предупредили, что если он не будет придерживаться правил, Twitter может нарушить новый закон ЕС о цифровых услугах, устанавливающий глобальный стандарт того, как крупные технологии должны контролировать контент в Интернете. 

Среди требований ЕС — предоставить четкие критерии, по которым пользователи могут быть забанены. 20 ноября Маск восстановил учетную запись экс-президента США Дональда Трампа после проведения опроса пользователей об этом.

Ранее Маск заявлял, что Twitter будет соблюдать все соответствующие законы.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. 

Теги: Twitter, запрет, соцсети, Илон Маск, соцсеть, ЕС
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