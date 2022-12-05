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Оксфордский словарь назвал "режим гоблина" словом года. В тройку вошел также хештег, связанный с Украиной

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Оксфордский словарь представил три главных слова года
Оксфордский словарь представил три главных слова года
Фото: depositphotos.com

Оксфордский словарь на своем сайте назвал главное слово 2022 года. Им стало словосочетание goblin mode ("режим гоблина").

"Режим гоблина" – это жаргонный термин, означающий тип поведения, который является беззастенчиво снисходительным, ленивым, неряшливым или жадным, а также отвергает социальные нормы или ожидания.

Впервые этот термин был замечен в Twitter в 2009 году, но стал он вирусным в социальных сетях в феврале 2022 года, быстро попав в газеты и журналы. Затем термин набрал популярности после того, как во многих странах ослабли коронавирусные ограничения и люди стали чаще выходить из своих домов.

"По-видимому, он [термин] уловил преобладающее настроение людей, которые отвергли идею возвращения к "нормальной жизни" или восстали против все более недостижимых эстетических стандартов и неустойчивого образа жизни, демонстрируемых в социальных сетях", – говорят составители словаря.

Второе место получил термин metaverse ("метавселенная"). Он описывает гипотетическую среду виртуальной реальности, в которой пользователи взаимодействуют с аватарами друг друга и своим окружением с эффектом погружения, что иногда позиционируется как потенциальное расширение или замена интернета.

На третьем место оказался хештег #IStandWith, используемый в социальных сетях для выражения солидарности с конкретным делом, группой или человеком. В 2022 году этот хештег часто использовали в отношении Украины после российского вторжения, публикуя посты в соцсетях с тегами #IStandWithUkraine и #StandWithUkraine.

Контекст:

В 2020 году Оксфордский словарь не смог назвать одно слово года и опубликовал целый ряд понятий. В него вошли коронавирус, импичмент и "разрушительные лесные пожары" (bushfire).

Словом 2021 года, по версии Оксфордского словаря английского языка, стало vax – вакцина (или вакцинация).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Оксфорд, соцсети
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