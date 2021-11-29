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Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

Интерес к толкованию слова "вакцина" возрос на 601% по сравнению с 2020 годом
Интерес к толкованию слова "вакцина" возрос на 601% по сравнению с 2020 годом
Фото: depositphotos.com

Американский словарь Merriam-Webster определил слово 2021 года. Им стала "вакцина". Об этом говорится в релизе словаря от 29 ноября.

Как отмечают авторы словаря, интерес к толкованию этого слова возрос на 601% по сравнению с 2020 годом. В августе – после того, как вакцины начали широко использовать в мире – количество запросов о вакцине подскочило на 535%. По сравнению с 2019 годом интерес к этому слову вырос на 1048%.

Также словарь Merriam-Webster опубликовал еще 10 слов, интерес к которым вырос в 2021 году:

  • insurrection ("восстание"). Всплеск интереса к этому слову возник после штурма Капитолия;
  • perseverance ("настойчивость"). Именно такое имя носит марсоход NASA;
  • woke ("просыпаться", "пробуждение"). Слово активно использовалось для освещения выборов в США;
  • omad ("кочевник"). Интерес к слову возрос после выхода фильма "Земля кочевников", получившего Оскар;
  • infrastructure ("инфраструктура"). Всплеск интереса произошел после объявления президента США Джо Байдена о своем плане по развитию инфраструктуры;
  • cicada ("цикада"). Словом интересовались большую часть весны и лета;
  • murraya ("дерево муррайя"). Это слово вызвало интерес после американского конкурса по правописанию. 14-летняя Заила Авангард выиграла конкурс, правильно произнеся по буквам это слово;
  • cisgender ("цисгендерность"). Было две волны интереса к этому слову. Первая – после того, как аналитик ЦРУ назвала себя цисгендерным миллениалом, а ЦРУ разместило  видео об этом в своих соцсетях. Вторая – после статьи американского студента в студенческой газете, где тот возмущался, что колледж разрешил цисгендерным мужчинам-работникам устанавливать радиаторы в общежитии, предназначенном для студентов-девушек и транссексуалов;
  • guardian ("страж"). Слово вызвало интерес после того, как бейсбольная команда Американской лиги Кливленда выбрала его для названия своей команды;
  • meta ("мета"). Популярность слова увеличилась после переименования компании Facebook в Meta.
    Контекст:

    В 2019 году словарь Merriam-Webster выбрал словом года they ("они"), в 2020 – pandemic ("пандемия").

    Теги: США, вакцина, коронавирус
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