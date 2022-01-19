В Оксфорде назвали главное "детское" слово года

Исследователи опросили более 8 тыс. детей из 85 школ Великобритании и попросили их выбрать самые популярные слова, которые они будут использовать, говоря о здоровье и благополучии.

Почти четверть всех опрошенных выбрали слово "тревожность" в качестве слова номер один, за которым следуют "вызов" (challenging) и "изолировать" (isolate).

Однако "благополучие" (wellbeing) и "устойчивость" (resilience) также попали в топ, что, по словам исследователей, свидетельствует о позитивном отношении детей к проблемам.

Также исследователи спросили учителей британских школ, какие слова они чаще всего используют для обсуждения физического и психического здоровья детей. Топ-3 выглядел так: "устойчивость" (resilience), "вызов" (challenging) и "благополучие" (wellbeing).