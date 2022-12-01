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Украинцы чаще всего читают в соцсетях "Блискавку", "Труху" и УНИАН – исследование

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Исследование было выполнено InMind по заказу международной организации Internews
Исследование было выполнено InMind по заказу международной организации Internews
Фото: depositphotos.com

USAID и Internews представили результаты своего исследования потребления аудиторией украинских медиа, проведенного в ноябре 2022 года. Отчет опубликован на сайте Internews.

Лидером для тех, кто читает новости в Telegram, является канал "Труха" (16%), на втором городе УНИАН (12%), на третьем – ТСН и "Украина сейчас" (7%). В Facebook – ТСН (10%), Obozrevatel 4%), Владимир Зеленский (4%) и "Украинская правда" (4%). В YouTube – ТСН (15%), 24 канал (8%), Олег Жданов (6%) , Фейгин Live (5%), Alexey Arestovych (5%).

В Viber лидирует "Блискавка" (41%), за ним следует "Страна_инфо" (12%) и Obozrevatel (3%). По 2% имеют Суспільне, "ТСН новости", "Украина сейчас", "Информационная оборона Украины", "Украина онлайн".

Исследование было выполнено InMind по заказу международной организации Internews, реализующей "Медийную программу в Украине" при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). На первом этапе исследователи изучали мнение аудитории в фокус-группах, на втором – проводили общенациональный опрос дома у респондента в городах с населением более 50 тыс. человек, опросили около 3200 респонлетов, на третьем и четвертом этапах проводили интерпретационные фокус-групповые дискуссии и глубинные интервью с отдельными категориями населения.

Теги: USAID, исследование, соцсети, отчет, соцсеть
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