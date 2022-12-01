Маск встретился с главой Apple и прояснил вопрос с удалением Twitter из App Store

"Хороший разговор. Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не думала об этом", — написал Маск.

Миллиардер также опубликовал короткое видео с прогулки возле главного офиса Apple.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so. — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Несколькими днями ранее Маск заявил, что Apple угрожает Twitter удалением из магазина приложений App Store без объяснения причин. Он также сообщил, что Apple приостановила почти всю рекламу в его соцсети.