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Маск встретился с главой Apple и прояснил вопрос с удалением Twitter из App Store

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Владелец Twitter помирился с Apple
Владелец Twitter помирился с Apple
Фото: EPA

Владелец Twitter, глава Tesla и SpaceX Илон Маск провел встречу с генеральным директором компании Apple Тимом Куком. Об этом Маск рассказал в Twitter 30 ноября.

"Хороший разговор. Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не думала об этом", — написал Маск.

Миллиардер также опубликовал короткое видео с прогулки возле главного офиса Apple.

Несколькими днями ранее Маск заявил, что  Apple угрожает Twitter удалением из магазина приложений App Store без объяснения причин. Он также сообщил, что Apple приостановила почти всю рекламу в его соцсети.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд.

Теги: Apple, Twitter, Тим Кук, Илон Маск, соцсеть
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